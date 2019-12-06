Телеком: В США с 10 декабря в зоне покрытия 5G окажется около 200 млн человек

MForum.ru
06.12.2019,
Как известно, с 10 декабря 2019 года T-Mobile US откроет доступ для всех абонентов, у кого есть устройство с поддержкой 5G 600 МГц к своей сети 5G 600МГц. И в зоне ее охвата по оценкам компании сразу же окажется около 200 млн жителей США.
Доступная T-Mobile US полоса частот в диапазоне 600МГц различается в зависимости от региона в широком диапазоне от 11 МГц до 50 МГц. Большинство сайтов 5G 600МГц сейчас работают с полосой 20 МГц или с 40 МГц.
А пока что эту сеть тестируют отдельные блогеры. И вот, что у них получается:
смотрите с 4-й минуты
Напомню, условия идеальные, сеть 5G 600 МГц T-Mobile US пока что никем не используется.
На фото - сайт сети T-Mobile US с антенными панелями 600 МГц (длинные), скриншот из видео по ссылке youtu.be
Для тех, кто сейчас не может смотреть ролик, приведу еще пару скриншотов. Даже удаляясь от базовой станции на 5-10 минут езды на машине, можно пользоваться телефоном в режиме 5G. И результаты пока что очень симпатичные. Но не будем забывать, что они просядут по мере заполнения сети абонентами.
А если подъехать поближе, то результаты могут быть и такими:
DL
UL
Используется смартфон OnePlus 7T Pro 5G McLaren в движущемся по шоссе автомобиле.
А вот задержка фантастически велика, почти как в сетях 4G/LTE - 36 мс. С другой стороны, для привычных сегодня сценариев пользования мобильным интернетом, это нормальная величина, которая не вызывает у пользователей нареканий.
В общем, для обеспечения покрытием сельской местности, особенно дорог, полей и т.п. выглядит как очень симпатичное решение. Для США и вовсе великолепное, учитывая, насколько существенно 5G 600МГц улучшит непрерывность покрытия мобильного интернета для пользователей T-Mobile US по всей стране. Сравните покрытие 4G и 5G оператора:
То есть в США c T-Mobile мы имеем дело со случаем, когда покрытие 5G охватывает намного большие территории, чем покрытие LTE.
В больших городах будет хорошим подспорьем для обеспечения непрерывности покрытия 5G, но только в режиме гетерогенной сети с покрытием 5G также в среднем диапазоне частот (в американском случае в 2.5ГГц), а в отдельных точках и в миллиметровом диапазоне частот.
Ситуация с 5G на зарубежных рынках.
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком пятое поколение 5G США T-Mobile US 600МГц
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Телеком: T-Mobile US существенно расширяет зону обслуживания сети 5G за счет перехода к использованию частот 600МГц / MForum.ru
01.12. [Новости компаний] Телеком: Билайн показал кейс применения 5G в телемедицине. Часть 1 / MForum.ru
28.11. [Новости компаний] IT | Кибербезопасность: Trend Micro представила новое исследование о безопасности сетей 5G и телекоммуникаций / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru
28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Honor V30 и V30 Pro представлены официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei представила колонку Sound X / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro представлен официально / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Samsung работает над новым бюджетным планшетом / MForum.ru