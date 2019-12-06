Телеком: В США с 10 декабря в зоне покрытия 5G окажется около 200 млн человек

MForum.ru

Телеком: В США с 10 декабря в зоне покрытия 5G окажется около 200 млн человек

06.12.2019, MForum.ru

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Как известно, с 10 декабря 2019 года T-Mobile US откроет доступ для всех абонентов, у кого есть устройство с поддержкой 5G 600 МГц к своей сети 5G 600МГц. И в зоне ее охвата по оценкам компании сразу же окажется около 200 млн жителей США.

T-Mobile US 5G 600МГц

Доступная T-Mobile US полоса частот в диапазоне 600МГц различается в зависимости от региона в широком диапазоне от 11 МГц до 50 МГц. Большинство сайтов 5G 600МГц сейчас работают с полосой 20 МГц или с 40 МГц.

А пока что эту сеть тестируют отдельные блогеры. И вот, что у них получается:

смотрите с 4-й минуты

Напомню, условия идеальные, сеть 5G 600 МГц T-Mobile US пока что никем не используется.

T-Mobile US 5G 600МГц

На фото - сайт сети T-Mobile US с антенными панелями 600 МГц (длинные), скриншот из видео по ссылке youtu.be

Для тех, кто сейчас не может смотреть ролик, приведу еще пару скриншотов. Даже удаляясь от базовой станции на 5-10 минут езды на машине, можно пользоваться телефоном в режиме 5G. И результаты пока что очень симпатичные. Но не будем забывать, что они просядут по мере заполнения сети абонентами.

T-Mobile US 5G 600МГц

А если подъехать поближе, то результаты могут быть и такими:

T-Mobile US 5G 600МГц

DL

T-Mobile US 5G 600МГц

UL

Используется смартфон OnePlus 7T Pro 5G McLaren в движущемся по шоссе автомобиле.

А вот задержка фантастически велика, почти как в сетях 4G/LTE - 36 мс. С другой стороны, для привычных сегодня сценариев пользования мобильным интернетом, это нормальная величина, которая не вызывает у пользователей нареканий.

В общем, для обеспечения покрытием сельской местности, особенно дорог, полей и т.п. выглядит как очень симпатичное решение. Для США и вовсе великолепное, учитывая, насколько существенно 5G 600МГц улучшит непрерывность покрытия мобильного интернета для пользователей T-Mobile US по всей стране. Сравните покрытие 4G и 5G оператора:

T-Mobile US 5G 600МГц

То есть в США c T-Mobile мы имеем дело со случаем, когда покрытие 5G охватывает намного большие территории, чем покрытие LTE.

В больших городах будет хорошим подспорьем для обеспечения непрерывности покрытия 5G, но только в режиме гетерогенной сети с покрытием 5G также в среднем диапазоне частот (в американском случае в 2.5ГГц), а в отдельных точках и в миллиметровом диапазоне частот.

Ситуация с 5G на зарубежных рынках.

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теги: телеком пятое поколение 5G США T-Mobile US 600МГц  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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