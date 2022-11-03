Частоты: Операторам нужны частоты. Актуально - в диапазоне до 1 ГГц

MForum.ru

Частоты: Операторам нужны частоты. Актуально - в диапазоне до 1 ГГц

03.11.2022, MForum.ru

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Формально, речь идет о приобретении, на деле - мажоритарной долей ООО "Программатик холдинг" и до этого владела VEON Ventures. Так или иначе, но теперь ГК ОТМ (Онлайн технологии и медиа) принадлежит ПАО "Вымпелком" вместе с компанией ООО "Программатик холдинг", заметным участником рынка Adtech. 

Коль скоро в России регуляторы не дают операторам развивать 5G, весь растущий трафик передачи данных должны пропускать сети LTE. Чудес не бывает - чтобы это было возможным, нужны новые частоты. При этом диапазоны ниже 1 ГГц на сегодня были пригодились бы особенно, т.к. позволили бы с минимумом затрат продолжить наращивать покрытие, решать задачи обеспечения федеральных трасс, удаленных и малонаселенных поселков. На эту тему сегодня выступил RSpectr.com. Хочу добавить в копилку и свои рассуждения в ответ на вопросы, заданные редакцией.

Частотный ресурс - мало с чем сравнимая ценность для операторов связи. Если нет частотного ресурса - невозможно строить сеть связи, даже если есть лицензия и оборудования. Есть частотный ресурс недостаточен, это вызывает необходимость больших инвестиций, чем при достаточном ресурсе и, как правило, также негативно сказывается на качестве клиентского опыта.

В силу такой значимости частотного ресурса, в отрасли давно сформировалось понимание "лишних частот не бывает". Хотя бы потому, что даже если тот или иной оператор сегодня не готов активно инвестировать в тот или иной приобретенный частотный диапазон, он не может себе позволить, чтобы этим диапазоном завладел конкурент, который сейчас или в дальнейшем, его освоит и улучшит тем самым свою конкурентную позицию на телеком-рынке. Отсюда тот высокий интерес операторов к частотам, который мы наблюдаем. Это, разумеется, не означает, что все частоты одинаково востребованы, бывают более и менее привлекательные для операторов диапазоны частот, что объясняется как физическими свойствами радиоволн и среды, так и другими факторами.

Применительно к LTE, новые частотные диапазоны позволили бы нарастить пропускную способность существующих сетей операторов, если говорить о диапазонах 2-4 ГГц, либо существенно расширить и улучшить качество покрытия LTE, как и в терминах охвата населения и территории, так и в терминах качества покрытия внутри помещений и минимизации "слепых зон" в покрытии LTE в случае использования диапазонов до 1 ГГц.

Почему операторы связи не могут полноценно использовать для LTE диапазоны 800 и 900 МГц? Что нужно сделать для их освобождения и поможет ли это сетям LTE?

Потому, что в диапазоне 800 МГц операторы по рукам и ногам связаны ограничениями по ЭМС (электромагнитной совместимости) своего оборудования и оборудования других пользователей этого диапазона. А в диапазоне 900 МГц сейчас работают одновременно GSM, 3G и LTE и отказаться от GSM на сегодня было бы преждевременно.

Что делать с диапазонами 800 и 900 МГц?

Необходима конверсия, то есть отозвать лицензии на использование частот 800 и 900 МГц у всех (кроме операторов сотовой связи), кто еще продолжает использовать эти диапазоны, несмотря на их "выдачу" операторам сотовой связи. Перераспределить частоты между операторами сотовой связи так, чтобы они могли оптимально использовать этот ресурс, или предоставить операторам право легкого обмена или продажи частот, которые им выделены.

"Взять и сделать" это невозможно, поскольку в этих диапазонах работает важное оборудование, например, приводные локаторы в аэропортах. Соответственно кто-то должен профинансировать покупку и развертывание соответствующего оборудования в других частотных диапазонах. Это можно и должно было делать в предыдущие 10 лет, но сделано это не было, и есть сомнения, что кто-то займется этим сейчас, когда ситуация с оборудованием существенно усложнилась.

Почему операторы связи не могут использовать для LTE 700 МГц?

Частоты этого диапазона "выдавались" операторам без "расчищения". Считается, что этот диапазон все еще используется операторами эфирного ТВ, а ТВ - это "священная корова" в России. Так или нет, но до сих пор у операторов нет возможности строить сети LTE в этом диапазоне, который весьма привлекателен тем, что позволяет формировать обширное и связное покрытие весьма бюджетным образом.

Целесообразно ли диапазон 700 передавать для LTE, а не для 5G

Поскольку сейчас у российских операторов нет возможности строить сети 5G, они могли бы осваивать данный диапазон под LTE до прояснения ситуации с 5G. Безусловно было бы разумным позволить операторам использовать частоты диапазона 700 МГц под LTE, а в дальнейшем под 5G. При этом желательно оставить за операторами самостоятельность в вопросе выбора момента рефарминга диапазона 700 МГц под 5G.

Нужно ли и если да, то какие еще диапазоны можно было бы освободить для нужд LTE (2G и 3G-частоты)?

Я бы не ставил вопрос об "освобождении частот 2G и 3G" под LTE. От регулятора желательно только одно - разрешить операторам рефарминг под LTE всех частотных присвоений, которые делались под 2G и 3G.

Операторы сами в состоянии принять решение о том, когда, какие и где частоты переиспользовать под LTE.

Не стоит опасаться того, что операторы вдруг захотят выключить GSM, все они знают в каком объеме используются "звонилки", как знают и то, что далеко не все абоненты располагают аппаратами с поддержкой VoLTE. А потому никаких резких движений после такого разрешения регулятора не последует, но у операторов появится возможность оптимальным образом распоряжаться имеющимся в их распоряжении частотным ресурсом.

Можно было бы подумать также о расчистке и выделении операторам других частот, соответствующих популярным в мире частотным диапазонам, например, диапазона 600 МГц.

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теги: телеком частоты регулирование #LTE #5G #600МГц #700МГц #800МГц #900МГц #частоты

© Алексей Бойко, MForum.ru

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