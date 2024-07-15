Оценки и прогнозы: Аналитики Dell’Oro предупреждают о продолжении спада на рынке решений для сетей сотовой связи

MForum.ru
15.07.2024,
Это уже 5-е по счет снижению прогноза объема выручки на рынке решений для операторов мобильной связи. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2028 году выручка участников рынка снизится на 10%. Исследователи Dell’Oro Group заявили, что спад вызван «серьезными экономическими препятствиями», в первую очередь высокими темпами инфляции и медленным внедрением автономных сетей (SA) 5G.
Количество коммерчески доступных сетей 5G SA в мире на июнь 2024 года остается таким же, как на конец 2023 года, составляя около 50 сетей.
Еще более пессимистично смотрят аналитики на сектор периферийных вычислений с множественным доступом (MEC) на рынке сотовой связи. Темпы внедрения MEC замедлились в большей степени, чем рынок сотовой связи в целом. В индустрии надеются, что эта ситуация еще может измениться по мере развития темы предоставления операторами API к сети, что позволит партнерам с большим удобством разрабатывать новые варианты использования и внедрения IoT-устройств с ограниченными возможностями (RedCap) 5G, которые будут отличаться более низкими ценами. Но это развитие займет еще некоторое время.
Среднегодовой темп роста (CAGR) отрицательный для всех сегментов продуктов: Packet Core, Policy, Signaling, Subscriber Data Management и IMS Core.
Прогноз среднегодовых темпов роста рынка остается положительным для Азиатско-Тихоокеанского рынка (кроме Китая), Европы, Ближнего Востока и Африки, тогда как Северная Америка, Карибский бассейн, Латинская Америка и Китай могут показать снижение.
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Непростые времена для вендоров инфраструктуры. Особенно для выхода на рынок новых игроков. А вот от существующих вендоров мы, наверное, вправе ожидать большей гибкости и сговорчивости?
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теги: оценки и прогнозы рынок оборудования сотовой связи рынок решений сотовой связи
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