Анонсы: Представлен Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 Ultimate, экраном с частотой 144 Гц и настраиваемыми светодиодами

29.04.2024, MForum.ru

Первый игровой смартфон Infinix GT 10 Pro был выпущен в августе прошлого года. Теперь компания представила его приемника в лице Infinix GT 20 Pro, глобальный анонс которого состоялся на презентации в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Infinix GT 20 Pro оснащен процессором Dimensity 8200 Ultimate в сочетании с 8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Он работает под управлением XOS 14 из коробки. В плане поддержки Infinix пообещала два обновления версии Android и три года обновлений безопасности.

Infinix GT 20 Pro оснащен выделенным игровым чипом Pixelworks X5 Turbo, что делает его первым двухчиповым смартфоном бренда. Чип использует интерполяцию частоты кадров в игре с оценкой движения и компенсацией движения (MEMC), чтобы повысить частоту кадров с 60 до 120 кадров в секунду для плавного игрового процесса. Это также может улучшить качество изображения.

Кроме того, Infinix GT 20 Pro использует механизм стабильной частоты кадров, обеспечивающий стабильную частоту кадров во время игр. Бренд утверждает, что смартфон может достигать штатной частоты кадров до 120 кадров в секунду при «сверхстабильной работе» в течение одного часа.

Infinix заявила, что Free Fire, Call Of Duty (COD) и PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) могут достигать 90 кадров в секунду, а Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Genshin Impact и Honkai: Star Rail — 120 кадров в секунду.

Infinix GT 20 Pro также оснащен режимом Esports, специально разработанным для профессиональных сценариев киберспорта и предназначенным для повышения производительности GT 20 Pro до уровня игровой консоли. А чтобы телефон оставался прохладным, на его борту имеется система жидкостного охлаждения VC, которая на 73% больше (предположительно, по сравнению с предыдущим поколением), а теплопроводность основного источника тепла для целевого охлаждения теперь составляет более 66%. GT 20 Pro также оснащен листом материала с фазовым переходом (PCM), который на 68% больше.

Будучи игровым смартфоном, Infinix GT 20 Pro также может похвастаться дизайном Cyber Mecha с рисунком лопаток турбины, символизирующим металл, мощность и скорость.

Также Infinix GT 20 Pro оснащен светодиодным интерфейсом Mecha Loop: задняя панель телефона оснащена настраиваемыми светодиодами RGB, поддерживающими восемь цветовых комбинаций и четыре световых эффекта. Световые эффекты поддерживают три игры: PUBG для прицеливания, стрельбы и вождения (не поддерживается в Индии), MLBB для первого убийства, одиночного убийства и многократного убийства (поддерживается только в Индии) и Free Fire для прицеливания и интенсивного боя (поддерживается во всех регионах).

Световые эффекты также можно настроить для входящих вызовов, уведомлений, зарядки и воспроизведения музыки. Кроме того, GT 20 Pro оснащен линейным вибромотором по оси X для улучшения тактильной обратной связи.

Infinix GT 20 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FullHD+ LTPS AMOLED диагональю 6,78 дюйма, частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и круглым вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели расположена основная камера на 108 мегапикселей (Samsung HM6 с OIS), к которой присоединяются два 2-мегапиксельных модуля (предположительно глубина и макро).

За питание устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт. Остальные особенности Infinix GT 20 Pro включают возможность подключения 5G, USB-C, NFC и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Смартфон также оснащен двумя динамиками, настроенными JBL, поддерживает DTS и Hi-Res Audio.

Infinix GT 20 Pro будет доступен в цветах Mecha Orange, Mecha Silver и Mecha Blue в конфигурациях 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Подробности о региональных ценах и продажах будут раскрыты во время местных запусков.

Infinix также объявила, что GT 20 Pro станет официальным игровым телефоном PUBG Mobile Super League (PMSL). Он пройдет с 15 мая 2024 г. по 9 июня 2024 г. в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также с 22 мая 2024 г. по 16 июня 2024 г. в Центральной и Южной Азии.