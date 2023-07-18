Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа

18.07.2023, MForum.ru

По информации портала GSMArena.com, Infinix работает над ориентированным на игры смартфоном. Анонс устройства ожидается в первую неделю августа, первый рынком новинки станет Индия.

Новинка получит имя Infinix GT 10 Pro и призвана «обеспечить высокие игровые возможности по доступной цене». Задняя панель получила полупрозрачный дизайн, похожий на Nothing. Впрочем, сходство здесь лишь отдаленное – просто похожая идея, но реализованная совсем иначе. Нельзя не отменить оригинальное оформления островка камер, включающего три сенсора и кольцевую светодиодную вспышку. Разрешение основного сенсора составит 108 Мп.

Вероятной аппаратной платформой является чипсет Dimensity (хотя прямо это нигде не подтверждено). Однако известно, что такие игры, как PUBG, MLBB и Free Fire, будут специально оптимизированы для обеспечения впечатляющей частоты кадров и потрясающих визуальных эффектов на GT 10 Pro.

Infinix GT 10 Pro будет доступен как минимум в двух цветах — более темном и белом. Он будет работать под управлением XOS 13 на базе Android 13. Пользовательский интерфейс близок к стандартному. В части поддержки речь идет об одном крупном обновлении Android и двух годах обновлений безопасности, как и все члены серии GT. Остальные подробности пока не раскрываются.