Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа

MForum.ru
18.07.2023,
По информации портала GSMArena.com, Infinix работает над ориентированным на игры смартфоном. Анонс устройства ожидается в первую неделю августа, первый рынком новинки станет Индия.
Новинка получит имя Infinix GT 10 Pro и призвана «обеспечить высокие игровые возможности по доступной цене». Задняя панель получила полупрозрачный дизайн, похожий на Nothing. Впрочем, сходство здесь лишь отдаленное – просто похожая идея, но реализованная совсем иначе. Нельзя не отменить оригинальное оформления островка камер, включающего три сенсора и кольцевую светодиодную вспышку. Разрешение основного сенсора составит 108 Мп.
Вероятной аппаратной платформой является чипсет Dimensity (хотя прямо это нигде не подтверждено). Однако известно, что такие игры, как PUBG, MLBB и Free Fire, будут специально оптимизированы для обеспечения впечатляющей частоты кадров и потрясающих визуальных эффектов на GT 10 Pro.
Infinix GT 10 Pro будет доступен как минимум в двух цветах — более темном и белом. Он будет работать под управлением XOS 13 на базе Android 13. Пользовательский интерфейс близок к стандартному. В части поддержки речь идет об одном крупном обновлении Android и двух годах обновлений безопасности, как и все члены серии GT. Остальные подробности пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс ZTE Red Magic 8S Pro / MForum.ru
19.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 12 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab M10 5G – 5G-планшет c 10.6” 2K дисплеем и Snapdragon 695 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Слухи: Подтверждены спецификации Tecno Pova Neo 3 / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench / MForum.ru
14.07. [Новинки] Слухи: Realme C53 с 108 Мп камерой появится 19 июля / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor MagicPad 13 с 13-дюймовым экраном и Snapdragon 888 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V2 – складной смартфон толщиной 9,9 мм / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты Doogee T10S и T20S / MForum.ru
12.07. [Новинки] Это интересно: Fairphone 3 обновят до Android 13, а срок поддержки будет 7 лет / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: WIKO Hi Enjoy 60 Pro на Qualcomm Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A78 4G со Snapdragon 680 и зарядкой 67 Вт / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Realme GT Neo 6 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Umidigi Active T1 – планшет с АКБ 15 000 мАч / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X9 – 11,5-дюймовый 120 Гц дисплей и 6 динамиков / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Narzo 60 и Nazro 60 Pro / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Honor X50 и X50i представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: 12 июля Honor представит складной Magic V2 / MForum.ru