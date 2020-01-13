Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10

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Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10

13.01.2020, MForum.ru

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Китайская компания Ulefone готовит к релизу смартфон Armor X7, который будет позиционироваться как первый в мире защищенный смартфон на базе Android 10. Впрочем, «крепыша» на базе последней версии ОС от Google немного раньше анонсировали под брендом Cat.

Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10

Ulefone Armor X7 будет построен на базе чипсета с 4-ядерным процессом (выпускаемым по 12 нм технологическому процессу), снабжен 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, а также 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Также отметим поддержку NFC и размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. В части защиты от влаги речь идет о соответствии IP68 / IP69K. Цена и дата релиза Ulefone Armor X7 пока не объявлены. Скорее всего, новинка будет недорогой, с хорошим соотношением цены и возможностей.

Анонсы: Ulefone Armor X7 – защищенный смартфон с Android 10

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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