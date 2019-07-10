Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2

13.02.2019, MForum.ru

Китайская компания Ulefone рассказала подробности о смартфоне T2, анонс которого ожидается уже в ближайшее время. Новинка получит весьма мощную платформу и 6,7-дюймовый дисплей Sharp с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части.

«Сердцем» Ulefone T2 станет чипсет MediaTek Helio P60 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой 21 и 13 Мп сенсоров, а передней панели расположена камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч, при это он будет поддерживать не только быструю зарядку 18 Вт, но и возможность беспроводной зарядки. Также отметим поддержку NFC. Габариты Ulefone T2 составят167,6 х 80,3 х 8,65 мм. Релиз новинки намечен на март.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3T — смартфон с рацией и АКБ 10300 мАч за $280 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Ulefone S10 Pro с экраном 19:9 и сдвоенной камерой оценен дешевле $100 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X2 — защищенный смартфон начального уровня / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru