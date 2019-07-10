MForum.ru
13.02.2019,
Китайская компания Ulefone рассказала подробности о смартфоне T2, анонс которого ожидается уже в ближайшее время. Новинка получит весьма мощную платформу и 6,7-дюймовый дисплей Sharp с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части.
«Сердцем» Ulefone T2 станет чипсет MediaTek Helio P60 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой 21 и 13 Мп сенсоров, а передней панели расположена камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч, при это он будет поддерживать не только быструю зарядку 18 Вт, но и возможность беспроводной зарядки. Также отметим поддержку NFC. Габариты Ulefone T2 составят167,6 х 80,3 х 8,65 мм. Релиз новинки намечен на март.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone анонсировала защищенный смартфон Armor 6 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 3T — смартфон с рацией и АКБ 10300 мАч за $280 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone S10 Pro с экраном 19:9 и сдвоенной камерой оценен дешевле $100 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X2 — защищенный смартфон начального уровня / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Большая утечка раскрыла подробности о Motorola P40 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Elephone A6 Mini — бюджетник с 4 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2019 порадует складными смартфонами / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Jinga Neon — смартфон с Android 8.1 Oreo за 1990 рублей / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: HMD Global выводит на рынок обновления смартфонов Nokia с большим объемом памяти / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: JioPhone 3 оснастят 5-дюймовый сенсорным дисплеем / MForum.ru
05.02. [Новинки] Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru