Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2

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Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2

13.02.2019, MForum.ru

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Китайская компания Ulefone рассказала подробности о смартфоне T2, анонс которого ожидается уже в ближайшее время. Новинка получит весьма мощную платформу и 6,7-дюймовый дисплей Sharp с соотношением сторон 19:9 и вырезом в верхней части.

Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2

«Сердцем» Ulefone T2 станет чипсет MediaTek Helio P60 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой 21 и 13 Мп сенсоров, а передней панели расположена камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составит 4200 мАч, при это он будет поддерживать не только быструю зарядку 18 Вт, но и возможность беспроводной зарядки. Также отметим поддержку NFC. Габариты Ulefone T2 составят167,6 х 80,3 х 8,65 мм. Релиз новинки намечен на март.

Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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