Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально

MForum.ru
02.12.2020,
Новое имя (888 – счастливое число в Китае), новая архитектура, новый модем. Qualcomm приподняла завесу тайны над Snapdragon 888. Чип уже был показан за закрытыми дверями для Asus, Black Shark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi и ZTE. Другими словами, грядут флагманы, их много.
Новый графический процессор Adreno предназначен для игр со скоростью 144 кадра в секунду и поддерживает обновляемые драйверы графического процессора. По заявлению компании, это «самое значительное повышение производительности графического процессора Qualcomm Adreno». Однако некоторые детали (особенно о процессоре) все еще остаются в секрете.
Spectra ISP теперь на 35% быстрее, чем предыдущее поколение, то есть он может обрабатывать данные изображения со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду (это примерно 120 фотографий с разрешением 12 МП). Это будет большим благом для вычислительной фотографии, как и обновленное оборудование для машинного обучения.
Qualcomm полностью переработала процессор Hexagon, который теперь обеспечивает 26 TOPS. Для сравнения, S865 получил 15 TOPS, в то время как Apple рекламирует 11 TOPS для M1.
Snapdragon 888 также оснащен модемом Qualcomm Snapdragon X60 5G третьего поколения. Он предлагает поддержку sub-6 и mmWave 5G для «всех основных диапазонов по всему миру», глобальную мульти-SIM-карту, агрегацию несущих и динамическое совместное использование спектра. Для локальной беспроводной связи новый набор микросхем поддерживает Wi-Fi 6E (работает в диапазоне 6 ГГц), а также Bluetooth 5.2.
«Я рад, что наш новый флагманский смартфон Mi11 станет одним из первых устройств с Snapdragon 888», - сообщил Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi. И, как упоминалось в начале, Xiaomi - не единственная компания, работающая над телефоном на базе 888.
© Антон Печеровый,
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