Анонсы: Sharp sense3 и sense3 plus представлены официально

MForum.ru
26.09.2019,
Компания Sharp официально анонсировала смартфоны sense3 и sense3 plus, нацеленные в средний ценовой сегмент. Обе новинки нацелены на японский рынок, однако вполне возможен и международный релиз.
Спецификации Sharp sense3 включают в себя 5,5-дюймовый IGZO-дисплей разрешением FullHD+ с соотношением сторон 18:9, чипсет Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру, сдвоенную тыловую камеру с двумя сенсорами разрешением 12 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч. ОС – Android 9 Pie. Из интересных особенностей отметим экран без выреза под фронтальную камеру, а также размещенный под экраном дактилоскопический сенсор, что для новинок весьма нетипично.
Sharp sense3 plus немного крупнее и производительнее. Новинка оснащена 6-дюймовым IGZO-экраном разрешением FullHD+, а ее аппаратная часть базируется на чипсете Snapdragon 636 дополненном 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Остальные параметры аналогичны Sharp sense3. Информации о ценах и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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