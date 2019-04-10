Это интересно: Sharp показала гибкий дисплей

MForum.ru
10.04.2019,
На проходящей в Японии технологической выставке компания Sharp продемонстрировала свои наработки в области гибких дисплеев. Представленный концепт соответствует более ранним слухам, говорившим о складывающемся пополам устройстве.
Показанный на выставке прототип снабжен 6,18-дюймовым экраном выполненным по технологии AMOLED. Разрешение дисплея — WQHD+ (1440х3040). Другой интересной наработкой, показанной Sharp, стали OLED-экраны менее подверженные выгоранию. Технически они представляют собой сочетание классической OLED-технологии с фирменной IGZO. По утверждению производителя, экраны IGZO Organic EL в 4 раза более стойкие к выгоранию, чем классические OLED-экраны. Информация о сроках появления этих новинок в смартфонах серии AQUOS пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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