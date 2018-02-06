Анонсы: Sharp Pi – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

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Анонсы: Sharp Pi – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

06.02.2018, MForum.ru

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В портфолио Sharp появился смартфон с названием Pi. Новинка заметно отличается от линейки Aquos и относится к бюджетному сегменту. Диагональ экрана 5,2 дюйма, при этом соотношение сторон классическое 16:9. Разрешение дисплея – 1280х720 точек.

Анонсы: Sharp Pi – бюджетный смартфон со сдвоенной камерой

Зато Sharp Pi получил сдвоенную тыловую камеру на задней панели: основной 13 Мп сенсор дополнен вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – одиночная, разрешением 8 Мп. В части аппаратной платформы все бюджетно – чипсет MediaTek MT6737T, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Сканер отпечатка пальца находится на передней панели и интегрирован в кнопку «Домой». Емкость аккумулятора Sharp Pi – 3000 мАч. Из прочего отметим Bluetooth 4.0, LTE, Wi-Fi и Android 7.0 Nougat из коробки. На рынках Вьетнама и Индонезии Sharp Pi можно приобрести примерно за $133.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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