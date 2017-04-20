Анонсы: Sharp Aquos R сочетает Snapdragon 835 и 22,6 Мп камеру

MForum.ru
20.04.2017,
Круг смартфонов на базе топового чипсета Snapdragon 835 постепенно расширяется. Буквально вчера был представлен Xiaomi Mi6, а теперь пришла очередь флагманского смартфона от Sharp.
Впрочем, Snapdragon 835 не является единственным достоинством Sharp Aquos R. Новинка получила 5,3-дюймовый IGZO-дисплей разрешением QHD с поддержкой HDR 10. На задней панели новинка разместилась 22,6 Мп камера с апертурой f/1.9, углом обзора 90 градусов и оптической стабилизацией изображения при фото и видео съемке. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Также в активе Sharp Aquos R присутствуют 4 Гб ОЗУ, аккумулятор емкостью 3160 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0, порт USB Type C и прочие стандартные для флагманских устройств вещи. Кроме того новинка защищена от пыли и влаги (класс IP68). ОС – Android 7.1 Nougat. Из программных особенностей отметим персонального ассистента EMOP, владеющего элементами искусственного интеллекта. Данных о цене и сроках доступности пока нет.
© Антон Печеровый,
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