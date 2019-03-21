Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру

MForum.ru
21.03.2019,
В сети появились фотографии смартфона Motorola Moto Z4. Новинка представляется собой обновление Moto Z3. Ее аппаратной платформой станет актуальный Snapdragon 855, тогда как Moto Z3 работал на флагманском чипе предыдущего поколения. На момент его анонса уже был актуален Snapdragon 845, но «сердцем» Z3 стал Snapdragon 835.
Рендеры новинки демонстрируют U-образный вырез в верхней части экрана и контакты для подключения блоков MotoMod. Удивительно (по меркам 2019 года), но тыловая камера Moto Z4 одиночная. Впрочем, речь идет о сенсоре разрешением 48 Мп. Также, судя по отсутствию дактилоскопического сенсора на задней панели, можно предположить, что сканер отпечатка пальца встроен в экран. По дате на экране устройства на рендере, можно предположить, что анонс состоится 3 апреля. Впрочем, все это не более чем догадки.
© Антон Печеровыйы,
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