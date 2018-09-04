IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845

04.09.2018, MForum.ru

Безусловно, игровые смартфоны это устройства не для всех, а топовое «железо» для них является одним из ключевых параметров. Сейчас ориентирами на этом рынке являются Xiaomi Black Shark и ASUS ROG. По данным AnTuTu Xiaomi Black Shark – самый производительный смартфон в мире.

Конечно, Nubia Red Magic базирующийся на Snapdragon 835 (+8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти) по производительности не может тягаться с лидерами. В тоже время, интересный дизайн и цена в 449 евро делает эту модель довольно интересной.

Впрочем, в работе у Nubia есть и его приемник, Red Magic 2 основанный на более производительной аппаратной платформе в лице Snapdragon 845.

Что касается остальных спецификаций, то Nubia Red Magic снабжен 6-дюймовым дисплеем разрешением 1080х2160 точек, 24 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами, а также усилителем с поддержкой звука DTS и аккумулятором емкостью 3800 мАч с функцией быстрой зарядки. Отдельно отметим заднюю панель из алюминия со встроенной светодиодной лентой, делающей дизайн аппарата весьма интересным. Продажи Nubia Red Magic на европейском рынке начнутся в конце сентября.