Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле

28.08.2018, MForum.ru

Компания LG пополнила свое портфолио двумя новыми смартфонами серии G7. В части спецификаций обе новинки можно охарактеризовать как топовых середнячков, без приставки ThinQ к названию. LG G7 One получил чипсет Snapdragon 835, а LG G7 Fit – Snapdragon 821. Остальные спецификации аппаратов вполне актуальны. Демонстрация устройств состоится на IFA 2018.

Спецификации LG G7 One включают в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением 3120х1440 точек (19,5:9) с вырезом в верхней части, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Тыловая камера построена на базе 16 Мп сенсора с апертурой f/1.6 и поддержкой записи 4К-видео при 30 кадрах в секунду. Разрешение фронтальной камеры LG G7 One – 8 Мп, ее угол обзора – 80 градусов, а апертура – f/1.9. Также отметим поддержку распознавания лиц, дактилоскопический сенсор и широкие музыкальные возможности в лице ЦАП Quad Hi-Fi Audio 32 bit, DTS:X и Boombox Speaker. Программная составляющая LG G7 One создана в рамках инициативы Android One (впервые для LG). На момент релиза речь идет о чистой Android 8.1 Oreo с дальнейшим обновлением до Android Pie.

Спецификации LG G7 Fit почти аналогичны. Однако он построен на базе более старого чипсета Snapdragon 821. В тоже время для этого аппарата будет доступна 64 Гб версия, тогда как LG G7 One предлагается только в варианте с 32 Гб памяти. В программной части G7 Fit также работает на базе Android 8.1 Oreo, но в сборке от LG. Соответственно, обновлением программного обеспечения будет заниматься сам производитель.