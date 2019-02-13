Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One

MForum.ru
13.02.2019,
Компания LG пополнила свое портфолио смартфоном Q9 One. Как видно из названия устройства, этот смартфон работает под управлением программной платформы Android One. Технически новинка представляет собой немного обновленный вариант LG G7 One, первого смартфона LG на платформе Android One.
Набор спецификаций LG Q9 One включает в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением 3120х1440 точек, чипсет Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 2 Тб), 16 Мп тыловую камеру с апертурой f/1.6, 8 Мп фронтальную камеру с апертурой f/1.9 и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Отдельно можно отметить музыкальную составляющую в лице ЦАП Quad Hi-Fi Audio 32 bit, DTS:X и Boombox Speaker, а также защиту от влаги по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Купить LG Q9 One в синем цвете («мароканский синий») можно у корейского оператора LG U+ за $535.
© Антон Печеровый,
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