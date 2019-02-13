Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One

MForum.ru

Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One

13.02.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания LG пополнила свое портфолио смартфоном Q9 One. Как видно из названия устройства, этот смартфон работает под управлением программной платформы Android One. Технически новинка представляет собой немного обновленный вариант LG G7 One, первого смартфона LG на платформе Android One.

Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One

Набор спецификаций LG Q9 One включает в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением 3120х1440 точек, чипсет Snapdragon 835, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 2 Тб), 16 Мп тыловую камеру с апертурой f/1.6, 8 Мп фронтальную камеру с апертурой f/1.9 и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Отдельно можно отметить музыкальную составляющую в лице ЦАП Quad Hi-Fi Audio 32 bit, DTS:X и Boombox Speaker, а также защиту от влаги по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Купить LG Q9 One в синем цвете («мароканский синий») можно у корейского оператора LG U+ за $535.

Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:51 reyimboy Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
помогите пожалуйста разблокировать а106 телефон билайн imel 355730053170117 заранее спасибо
Вчера 17:12 Sasha17771 Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
Здравствуйте,14.12.2018 купил телефон самсунг j6 посёлке Айхал в Якутии,вместе с ним были навязаны ТРИ!!!симкарты две мегафон и одна билайн,под предлогом того что действует скидка на телефон,при ...
11.02.2019 14:42 Bistroff Тема: Как сделать в Android чтобы скачиваемые программы устанавливались на карту памяти, а не в память ... (Страницы: 1 2)
Не все модели телефонов и версии ОС поддерживают объединение внутренней памяти с картой памяти.
11.02.2019 13:56 Bistroff Тема: Пресс-релизы: Ростех начал серийное производство самых мощных серверов «Эльбрус» (16.10.2018)
Новость, конечно, хорошая, но по факту овчинка не стоит выделки, как говорится - и это печально. От передовых производителей "Эльбрусы" будут отставать на 5-6 лет минимум. У гос. корпораций не будет ...
11.02.2019 00:54 fomra53 Тема: MUJA Gamepad - мобильный джойстик нового поколения
Полезная вещь для игр, этот геймпад MUJA Smart Touchpad, особенно в дороге. Хоть что-то удобное сделали.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

13.02. [Новинки] Слухи: Большая утечка раскрыла подробности о Motorola P40 / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2 / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально / MForum.ru

13.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7 / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Elephone A6 Mini — бюджетник с 4 Гб ОЗУ / MForum.ru

12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2019 порадует складными смартфонами / MForum.ru

11.02. [Новинки] Анонсы: Jinga Neon — смартфон с Android 8.1 Oreo за 1990 рублей / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России / MForum.ru

06.02. [Новинки] Анонсы: HMD Global выводит на рынок обновления смартфонов Nokia с большим объемом памяти / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: JioPhone 3 оснастят 5-дюймовый сенсорным дисплеем / MForum.ru

05.02. [Новинки] Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: