Слухи: Что покажет Nokia на MWC 2020?

31.01.2020, MForum.ru

HMD Global начала рассылать приглашения на свое мероприятие MWC в Барселоне, которое состоится 23 февраля в 16:30 по местному времени. Неудивительно, что компания не говорит, что конкретно стоит ожидать, но последние отчеты ясно показали, что новый настоящий флагман Nokia появится позже.

До тех пор нам придется обходиться недорогими смартфонами. Nokia 8.2 может появиться с чипсетом 5G среднего класса Snapdragon 765 дополненном 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидаемая цена этой новинки менее 500 евро, причем она может получить всплывающую сэлфи-камеру и дактилоскопический сенсор на задней панели. Возможная база модели Nokia 5.2 – Snapdragon 632 SoC. Также в активе этого смартфона ожидаются 6,2-дюймовый ЖК-дисплей с вырезом, 3/4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ встроенной памяти и сдвоенная тыловая камера. Возможная цена Nokia 5.2 – 169 евро. Nokia 1.3 будет представлять собой устройство стоимостью 79 евро с 6-дюймовым дисплеем, чипом MediaTek, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ памяти и Android 10 (Go Edition) на борту. Все остальные новинки станут частью программы Android One и получат Android 10 из коробки. Кроме того, мы можем увидеть кнопочный телефон за 45 евро и фитнес-трекер.