Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России

20.01.2020, MForum.ru

В нашей стране стала доступна версия Nokia 7.2 оснащенная 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

В активе этого устройства присутствуют Qualcomm Snapdragon 660, строенная тыловая камера (48+8+5 Мп), 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Программная часть новинки построена на базе платформы Android One. Купить Nokia 7.2 в конфигурации 6+128 Гб памяти можно за 21 990 рублей, причем до конца месяца его можно будет приобрести за 19 990 рублей.