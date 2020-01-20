Анонсы: Nokia 7.2 с 6 Гб ОЗУ появился в России

MForum.ru
20.01.2020,
В нашей стране стала доступна версия Nokia 7.2 оснащенная 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
В активе этого устройства присутствуют Qualcomm Snapdragon 660, строенная тыловая камера (48+8+5 Мп), 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Программная часть новинки построена на базе платформы Android One. Купить Nokia 7.2 в конфигурации 6+128 Гб памяти можно за 21 990 рублей, причем до конца месяца его можно будет приобрести за 19 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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