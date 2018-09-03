MForum.ru
03.09.2018,
В рамках IFA 2018 японская корпорация Sharp показала смартфоны B10, Aquos C10 и Aquos D10, нацеленные на европейский рынок. Информация об этих новинках появлялась и ранее. В частности подробности о B10 и Aquos C10 мы опубликовали еще в июле.
Не стал большим сюрпризом и Sharp Aquos D10, представляющий собой ребрендинг Sharp Aquos S3. В активе этой модели присутствуют 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+13 Мп), 16 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2900 мАч. Цена Sharp Aquos D10 составит 399 евро, в продаже он появится уже в текущем месяце. Также объявлены цены Sharp Aquos C10 и Sharp B10, которые составят по 299 евро. Причем, Sharp B10 за эти деньги будет предлагаться в комплекте с телевизором диагональю 24 дюйма.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.07. [Новинки] Слухи: Sharp B10 и Aquos C10 дебютируют в Европе / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition) / MForum.ru
17.08. [ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru