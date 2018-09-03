IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка

03.09.2018, MForum.ru

В рамках IFA 2018 японская корпорация Sharp показала смартфоны B10, Aquos C10 и Aquos D10, нацеленные на европейский рынок. Информация об этих новинках появлялась и ранее. В частности подробности о B10 и Aquos C10 мы опубликовали еще в июле.

Не стал большим сюрпризом и Sharp Aquos D10, представляющий собой ребрендинг Sharp Aquos S3. В активе этой модели присутствуют 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (12+13 Мп), 16 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 2900 мАч. Цена Sharp Aquos D10 составит 399 евро, в продаже он появится уже в текущем месяце. Также объявлены цены Sharp Aquos C10 и Sharp B10, которые составят по 299 евро. Причем, Sharp B10 за эти деньги будет предлагаться в комплекте с телевизором диагональю 24 дюйма.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, androidauthority.com

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