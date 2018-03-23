Анонсы: Sharp Aquos S3 mini - смартфон с вырезом дисплея и AI

23.03.2018, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Sharp Aquos S3 mini, получившего 5,5-дюймовый дисплей с вырезом в верхней части. Экран новинки достаточно яркий (550 нит), а цветовой охват составляет 135% от sRGB. Соотношение сторон экрана – 17:9, разрешение – 1080х2040 точек.

Технически Sharp Aquos S3 mini похож на Sharp Aquos S2, включая использование системы-на-чипе Snapdragon 630. Объем оперативной памяти новинки составляет 6 Гб, встроенной – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD. Для смартфона позиционируемого как доступное решение весьма неплохо.

В тоже время производитель отказался от сдвоенной камеры. В активе Aquos S3 mini присутствует одиночный 16 Мп модуль с апертурой объектива f/2.0 и PDAF-фокусировкой. Размещенная в вырезе дисплея 20 Мп фронтальная камера с поддержкой распознавания лиц является заметным шагом вперед. Напомню, Aquos S2 был оснащен фронтальной камерой разрешением 8 Мп. При этом обе камеры новинки для улучшения фото используют алгоритмы с элементами искусственного интеллекта.

Из прочих параметров Sharp Aquos S3 mini отметим аккумулятор емкостью 3020 мАч, разъем USB Type C, размещенный под дисплеем дактилоскопический сенсор и отсутствие 3,5 мм аудиоразъема. Цена Sharp Aquos S3 mini в рамках предзаказа составляет 1599 юаней ($250).