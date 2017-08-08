Анонсы: Sharp Aquos S2 с трехсторонне безрамочным экраном представлен официально

MForum.ru
08.08.2017,
Компания Sharp официально представила смартфон Aquos S2, ознаменовавший возвращение этого производителя на китайский рынок. Отличительной особенностью новинки стал экран с трех сторон лишенный рамок и сдвоенная камера, причем модули камеры расположены друг над другом.
Динамик и фронтальная камера Sharp Aquos S2 разместились в «вырезе» в верхней части дисплея. Также можно отметить оформление верхних углов экрана, которые в этой модели оформлены в виде диагоналей, а не классических квадратов или закруглений.
Общая площадь экрана относительно площади передней панели составляет 87,5%. Физическая диагональ дисплея Sharp Aquos S2 составляет 5,5 дюйма, но за счет максимального использования площади передней панели по габаритам новинки ближе к моделям с 4,9…5,0 дюймовыми экранами. Дисплейная матрица Sharp Aquos S2 выполнена по технологии IGZO, а ее разрешение составляет 1080x2040 точек.
Заслуживает внимания и задняя панель Sharp Aquos S2. За счет использования 5-слойного трехсекционного 3D-стекла обтекающего тыловые камеры задняя панель смотрится единым целым, без каких-либо швов и зазоров. В части аппаратной платформы Sharp Aquos S2 будет доступен в двух версиях отличающихся не только объемом памяти (4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти), но и чипсетом. Простой вариант новинки построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 630, а топовая версия аппарата оснащена Snapdragon 660.
Основная камера Sharp Aquos S2 представлена связкой из 12 Мп основного и 8 Мп вспомогательного сенсоров. Размер пикселя – 1,4 мкм, апертура объектива - f/1.7. На передней панели Sharp Aquos S2 разместился 8 Мп модуль. Из прочего упомянем встроенный в кнопку «Домой» сканер отпечатка пальцев, NFC, аккумулятор емкостью 3020 мАч, поддержку двух SIM-карт, отсутствие аудиоразъема и входящий в комплект поставки адаптер для подключения стандартных гарнитур к USB Type C. В программной части нельзя не упомянуть об оболочке Smile UX, снабженной собственным умным помощником.
Sharp Aquos S2 будет доступен в черном, белом, синем и мятном вариантах. Модель со Snapdragon 660 будет продаваться за ¥ 3499 ($ 522), а версия Snapdragon 630 оценена в ¥ 2799 ($ 418). Продажи Sharp Aquos S2 начнутся 14 августа ровно в 10:00.
© Антон Печеровый,
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