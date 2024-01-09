Анонсы: Lenovo Tab M11 (2024) получит 4 года программной поддержки

MForum.ru
09.01.2024,
Компания Lenovo официально представила планшетный компьютер Lenovo Tab M11 (2024). Новинка обойдется всего в $180, при этом она получит 11-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD с частотой обновления 90 Гц и 4 года обновления системы.
Lenovo Tab M11 оснащен чипсетом MediaTek Helio G88 с дополнительным подключением LTE для определенных рынков, которые Lenovo не раскрыла. В части объемов памяти речь идет о 4 или 8 Гб ОЗУ, а также 64/128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 Тб. На задней панели находится основная камера разрешением 13 МП, для сэлфи служит камера разрешением 8 Мп.
Аккумулятор емкостью 7040 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт через USB-C. Также отметим 4 динамика. Lenovo также добавила разъем для наушников и предлагает дополнительные аксессуары в виде стилуса и чехла. Tab M11 работает под управлением Android 13, обновление до версии 14 обещано позднее в этом году. Производитель также обещает поддержку следующей версии Android и исправлений безопасности в течение еще 4 лет.
Lenovo Tab M11 стоит 180 долларов за базовую комплектацию 4/64 ГБ и поступит в продажу в США с апреля.
© Антон Печеровый,
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