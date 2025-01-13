Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab

MForum.ru
13.01.2025,
Lenovo представила Lenovo Tab, бюджетный планшет, предназначенный для пользователей, которым нужно доступное устройство для выполнения базовых задач.
Lenovo Tab получил простой и понятный дизайн с одной тыловой камерой и логотипом Lenovo. Экран – 10,1-дюйма при разрешении 1920x1200 пикселей и соотношении экрана к корпусу 83%. Частот обновления 60 Гц, яркость – 400 нит.
Основа аппаратной платформы – чипсет Helio G85, за графику отвечает Mali-G52, подобная платформа позволяет планшету эффективно справляется с основными задачами. Новинка оснащена 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. В программной части Lenovo Tab работает на Android 14 из коробки.
Тыловая камера 8 Мп, фронтальная – 5 Мп. Из прочих характеристик Lenovo Tab отметим два динамика с Dolby Atmos и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Коммуникационные возможности включают Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Lenovo Tab доступен в цветах Luna Grey (серый) и Polar Blue (голубой), толщина новинки 7,5 мм. В качестве аксессуаров Lenovo предлагает дополнительные чехлы, включая прозрачный чехол-подставку, чехол-книжку и удобный для детей чехол Play Suite, обеспечивающие дополнительную защиту и функциональность. Начало продаж – июнь 2025 года, цена 159 долларов США.
© Антон Печеровый,
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