Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро

MForum.ru
02.10.2024,
В прошлом году Motorola анонсировала первый смартфон линейки ThinkPhone, ориентированный на корпоративных потребителей. Его приемник получил имя ThinkPhone 25. Он сохраняет схожую эстетику и корпоративную направленность, но поставляется с обновленным списком спецификаций, близких к Motorola Edge 50 Neo.
ThinkPhone 25 обеспечивает глубокую интеграцию с ПК Lenovo и планшетами Motorola, включая автоматическую синхронизацию, общую клавиатуру и мышь, централизованные уведомления и возможность использовать основную камеру телефона в качестве веб-камеры. Motorola предлагает клиентам B2B сервис Moto Device Manager, который дает ИТ-отделам удаленное управление устройствами.
Motorola также обещает 5 лет обновлений ОС Android и релизов поддержки безопасности до 2029 года. Корпоративная функция распространяется на обнаружение вредоносных программ и фишинга, а также дополнительную безопасность Wi-Fi.
ThinkPhone 25 поставляется в единственном цвете Carbon Black с задней панелью из арамидного волокна и пластиковой рамкой. В части защиты от внешних воздействий Motorola ThinkPhone 25 соответствует сертификации IP68 (в части защиты от влаги и пыли), а также ряду требований американского военного стандарта MIL-STD 810H.
Из спецификаций отметим 6,36-дюймовый pOLED-дисплей разрешением 1220p с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass 7i, чипсет Dimensity 7300 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также АКБ емкостью 4310 мАч с поддержкой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.
На задней панели размещены три камеры. Основной сенсор – 50-мегапиксельный Sony LYTIA 700C с оптической стабилизацией изображения. Дополнительные: 10-мегапиксельный с 3-кратным телеобъективом и 13-мегапиксельный со сверхширокоугольным объективом.
ThinkPhone 25 будет продаваться по цене €499/£450 и поступит в продажу в ноябре.
© Антон Печервый,
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