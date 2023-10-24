Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально

MForum.ru
24.10.2023,
В Китае состоялся официальный анонс планшетного компьютера Lenovo Xiaoxin Pad 2024. Новинка оснащена 11-дюймвым дисплеем разрешением 1920 × 1200 пикселей. Пиковая яркость составляет 400 нит, также есть поддержка цифрового пера с 4096 степенями нажатия.
Основа «железа» Lenovo Xiaoxin Pad 2024 – чипсет Qualcomm Snapdragon 685, дополненный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Разрешение тыловой и фронтальной камеры составляет 8 Мп. За автономность отвечает АКБ емкостью 7040 мАч, мощность быстрой зарядки – 20 Вт. Также отменим 4 динамика, что подчеркивает мультимедийную направленность устройства. ОС – Android 13 с оболочкой ZUI 15. Цена новинки - $120.
© Антон Печеровый,
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