Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений

MForum.ru
21.06.2024,
Lenovo представила Tab Plus, представляющий собой 11,5-дюймовый планшет, созданный специально для развлечений. Новинка оснащена восемью динамиками JBL и встроенной подставкой с «гибкостью просмотра» до 175 градусов.
Lenovo Tab Plus может работать в режиме Bluetooth- колонки. Также он оснащен функцией персонализированной регулировки громкости приложения, которая, например, может автоматически увеличивать громкость, когда открыто определенное приложение, уменьшать громкость, когда другое приложение находится на переднем плане.
Дисплей Lenovo Tab Plus при диагонали 11,5 дюймов получил разрешение 2000x1200 точек, частоту обновления 90 Гц и максимальную яркость 400 нит. Основа аппаратной части чипсет Helio G99 SoC от MediaTek в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения.
На задней панели Lenovo Tab Plus размещена 8-мегапиксельная тыловая камера. Разрешение фронтальной камеры так же 8 Мп. Tab Plus оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, аккумулятором емкостью 8600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. В программной части новинка работает под управлением Android 14 с обновлениями ОС, обещанными в течение двух лет, и исправлениями безопасности до июня 2028 года.
Размеры Lenovo Tab Plus – 268,3 x 174,25 x 7,77–13,58 мм, вес 650 г. На текущий момент он доступен в цвете Luna Grey на «избранных мировых рынках» по рекомендованной розничной цене 279 евро или 289,99 долларов США.
© Антон Печеровый,
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