Анонсы: Nokia 110 4G (2023) & 110 2G представлены в Индии

MForum.ru
05.07.2023,
HMD Global выпустила в Индии пару новых кнопочных телефонов с поддержкой UPI. Это модели 2023 года – Nokia 110 4G и Nokia 110 2G. Как можно догадаться по названию, ключевое отличие между этими моделями – поддерживаемые сети.
По сравнению с моделями 2021 года, Nokia 110 4G/2G (2023) имеют небольшие изменения в дизайне. Отделка устройства выглядит более качественной, вероятно, из-за новых цветовых решений. Что наиболее важно, модели этого года поставляются со встроенной поддержкой платежей UPI, что позволяет пользователям совершать платежи простым нажатием кнопки.
Приоритетом является долговечность: в Nokia 110 4G установлен надежный аккумулятор емкостью 1450 мАч, а в Nokia 110 2G — аккумулятор емкостью 1000 мАч. Оба телефона поддерживают расширяемую память до 32 ГБ.
Кроме того, Nokia 110 4G и Nokia 110 2G предлагают функцию беспроводного FM-радио, что позволяет пользователям получать доступ к новостям, музыке и спортивным состязаниям через любимые FM-станции на ходу без наушников.
В технической части Nokia 110 4G (2023) оснащен 1,8-дюймовым дисплеем QQVGA, задней камерой с разрешением QVGA и аккумулятором емкостью 1450 мАч, обеспечивающим до 12 дней работы в режиме ожидания и до 8 часов в режиме разговора (4G). Телефон предлагает подключение Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм и microUSB 2.0. Nokia 110 4G (2023) поддерживает карты microSD до 32 ГБ и работает под управлением операционной системы S30+. Его задняя панель изготовлена из поликарбоната с нанотекстурой. Nokia 110 4G выпускается в цветах Midnight Blue и Arctic Purple, весит 94,5 г, размеры 50x121,5x14,4 мм. Цена – 2499 индийских рупий.
Nokia 110 2G (2023) получил тот же экран и программную составляющую, но оснащен аккумулятором емкостью 1000 мАч, обеспечивающим до 12 дней работы в режиме ожидания. Nokia 110 2G доступен в цветах Charcoal и Cloudy Blue, весит 79,6 г, его размеры 49,4x115,07x14,4 мм. Стоимость устройства – 1699 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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