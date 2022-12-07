Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально

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Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально

07.12.2022, MForum.ru

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Lenovo Tab M8 (4th Gen) официально представлен в Японии. Он пришел на смену Lenovo Tab M8 (3th Gen), который дебютировал в июне 2021 года. Модель четвертого поколения по-прежнему отличается компактным и тонким дизайном, как и ее предшественники.

Анонсы: Lenovo Tab M8 (4th Gen) с 8-дюймовым дисплеем и АКБ 5100 мАч представлен официально

Lenovo Tab M8 (4th Gen) оснащен 8-дюймовым IPS дисплеем разрешением HD 1280 x 800 пикселей. Экран новинки имеет режим ухода за глазами для защиты от напряжения глаз и синего света. Планшет базируется на чипсете MediaTek Helio A22 дополненном 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Он поставляется с внутренней памятью емкостью 32 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть включает в себя 2-мегапиксельную фронтальную камеру и 5-мегапиксельную тыловую.

Tab M8 (4th Gen) получил аккумулятор емкостью 5100 мАч. По словам Lenovo, планшет может работать до 16 часов при полной зарядке. Что касается подключения, планшет предлагает опциональный слот для SIM-карты с поддержкой LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и порт USB-C (USB 2.0). Устройство имеет размеры 197,97 х 119,82 х 8,95 мм и весит около 320 граммов. Также отметим стереодинамики и 3,5 мм аудиоразъем.

Lenovo Tab M8 (4th Gen) работает на почти стандартной версии ОС Android 12. Lenovo подтвердила, что новинка будет получать обновления безопасности в течение 3 лет.

Lenovo Tab M8 (4th Gen) продается в Японии по цене 23 800 иен (~ 173 доллара США) за модель только с Wi-Fi. Его версия LTE стоит 26 800 иен (~ 195 долларов США). В Японии новинка доступна в цвете Arctic Grey. На других рынках она будет доступна в цветах Arctic Grey и Abyss Blue.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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