Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии

MForum.ru
19.12.2022,
Lava выпустила Lava X3, новый бюджетный смартфон для рынка Индии. Аппарат нацелен в сегмент с ценами до 7000 рупий. Таким образом, Lava X3 конкурирует с такими моделями, как Redmi A1+ и Realme C33.
Lava X3 оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+. Сверху есть вырез в виде капли (где размещена 5 Мп фронтальная камера), а снизу — толстый подбородок. На задней панели разместился модуль камеры в форме таблетки и обычный сканер отпечатков пальцев. Тыловая камера сдвоенная: основной сенсор разрешением 8 Мп и вспомогательный – VGA (0,3 Мп).
Внутри Lava X3 нашлось место для четырехъядерного процессора Helio A22, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. В программной части –Android 12 Go Edition из коробки. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G VoLTE, порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, Bluetooth, WiFi и GPS.
Lava X3 оценен в 6 999 рупий и предлагается в цветах Arctic Blue, Charcoal Black и Lustre Blue. Заинтересованные покупатели, оформившие предварительный заказ на устройство 20 декабря, будут иметь право бесплатно получить беспроводные наушники Lava ProBuds N11 стоимостью 2999 рупий.
© Антон Печеровый,
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