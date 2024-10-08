Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели

08.10.2024, MForum.ru

После продолжительной тизерной кампании индийская компания Lava Mobiles анонсировала смартфон Agni 3 с несколькими примечательными функциями. Главная особенность новинки находится на задней панели. Причем это не камеры, а 1,74-дюймовый дополнительный сенсорный экран AMOLED.

Он выполняет множество функций: от отображения уведомлений и управления входящими вызовами до управления камерой для съемки селфи с помощью основной 50-мегапиксельной камеры. С его помощью также можно управлять воспроизведением мультимедиа и использовать несколько сторонних приложений, таких как погода, таймер и трекер шагов.

Также на задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony размером 1/1,55″ и оптической стабилизацией изображения. К нему присоединяются 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Agni 3 оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц. Он рассчитан на локальную пиковую яркость 1200 нит и оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой, размещенной внутри круглого выреза. Кроме того, Agni 3 может похвастаться стереодинамиками Dolby Atmos Dual.

Еще одной особенностью Agni 3 является настраиваемая клавиша действия, которая предлагает функциональность одинарного, двойного и длительного нажатия. Она может служить физической кнопкой спуска затвора камеры для съемки фотографий или для быстрого переключения между профилями «без звука», «без звука» и «звонок». Пользователи также могут использовать клавишу действия для быстрого запуска любого приложения.

Agni 3 базируется на чипсете Dimensity 7300X от MediaTek, дополненном 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти. В программной части новинки базируется на Android 14, Lava обещает 3 обновления версии Android и 4 года исправлений безопасности. Завершает список характеристик аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Lava Agni 3 поставляется в цветах Pristine Glass и Heather Glass. Цены на комплектацию 8/128 ГБ начинаются от 20 999 индийских рупий (250 долларов США), а версия 8/256 ГБ обойдется в 24 999 индийских рупий (300 долларов США). Устройство доступно для предварительного заказа на Amazon India, поставки начнутся 9 октября.