Искусственный интеллект: Запуск Grok 3 может вызвать скачок спроса на сервера ИИ

MForum.ru

Искусственный интеллект: Запуск Grok 3 может вызвать скачок спроса на сервера ИИ

20.02.2025, MForum.ru

Последние события на рынке ИИ разогревают конкуренцию между технологическими гигантами, поскольку xAI представила Grok 3, которую компания называет «самой мощной моделью ИИ» на сегодняшний день. Ожидается, что этот запуск станет катализатором роста объемов продаж серверов ИИ.

Команда разработчиков xAI подчеркнула, что большие модели вывода требуют столь же мощной обучающей инфраструктуры. Не удивительно, что новые большие модели ориентированы на платформы GB200 и GB300. Выпуск GB300 запланирован на конец 2025 года.

По словам Юнга Лю (Foxconn), запуск DeepSeek расширил спрос на серверы ИИ за пределы традиционного круга поставщиков облачных услуг и операторов высокопроизводительных вычислений, расширив его до предприятий среднего размера. Это гонит вверх спрос на железо для ИИ.

Компания Quanta сообщила об ограниченных поставках GB200 уже в 4q2024, но полномасштабное производство начнется, как ожидается, к концу 1q2025. Компания ожидает трехзначный рост продаж серверов ИИ в 2025 году.

Wistron прогнозирует, что продажи серверов ИИ сохранят трехзначный рост в годовом исчислении в 2025 году. Компания собирает серверные стойки Dell и материнские платы Super Micro Computer, Inc., эта продукция используется в серверах xIA.

Отраслевые источники сообщают о стабильном спросе на усовершенствованные серверные стойки ИИ, включая GB200, при сохранении спроса и на H100. Влияние запуска производства GB300 в конце 2025 года на рынок остается неопределенным.

Хотя серверы на ASIC привлекли внимание после появления DeepSeek, они скорее дополняют варианты выбора, нежели конкурируют с серверами на GPU. ASIC дают более широкие возможности настройки по сравнению с серверами на GPU.

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теги: тренды искусственный интеллект производство серверов ИИ-серверы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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