Искусственный интеллект: Запуск Grok 3 может вызвать скачок спроса на сервера ИИ

MForum.ru
20.02.2025,
Последние события на рынке ИИ разогревают конкуренцию между технологическими гигантами, поскольку xAI представила Grok 3, которую компания называет «самой мощной моделью ИИ» на сегодняшний день. Ожидается, что этот запуск станет катализатором роста объемов продаж серверов ИИ.
Команда разработчиков xAI подчеркнула, что большие модели вывода требуют столь же мощной обучающей инфраструктуры. Не удивительно, что новые большие модели ориентированы на платформы GB200 и GB300. Выпуск GB300 запланирован на конец 2025 года.
По словам Юнга Лю (Foxconn), запуск DeepSeek расширил спрос на серверы ИИ за пределы традиционного круга поставщиков облачных услуг и операторов высокопроизводительных вычислений, расширив его до предприятий среднего размера. Это гонит вверх спрос на железо для ИИ.
Компания Quanta сообщила об ограниченных поставках GB200 уже в 4q2024, но полномасштабное производство начнется, как ожидается, к концу 1q2025. Компания ожидает трехзначный рост продаж серверов ИИ в 2025 году.
Wistron прогнозирует, что продажи серверов ИИ сохранят трехзначный рост в годовом исчислении в 2025 году. Компания собирает серверные стойки Dell и материнские платы Super Micro Computer, Inc., эта продукция используется в серверах xIA.
Отраслевые источники сообщают о стабильном спросе на усовершенствованные серверные стойки ИИ, включая GB200, при сохранении спроса и на H100. Влияние запуска производства GB300 в конце 2025 года на рынок остается неопределенным.
Хотя серверы на ASIC привлекли внимание после появления DeepSeek, они скорее дополняют варианты выбора, нежели конкурируют с серверами на GPU. ASIC дают более широкие возможности настройки по сравнению с серверами на GPU.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: тренды искусственный интеллект производство серверов ИИ-серверы
--
Публикации по теме:
11.02. [Новости компаний] IT. B2B: Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI / MForum.ru
27.01. [Новости компаний] Информационная безопасность: B2B - Билайн отмечает рост спроса на услуги в сфере ИБ / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] ИБ: Каждый пятый офисный работник в Кирове никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] Искусственный интеллект: B2B: МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 Max дебютирует с АКБ 6000 мАч и 6,9-дюймовым экраном / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Tecno раскрыла героев своей презентации на MWC / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Oppo Find N5 показали на тизерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Realme GT 7 Pro Racing Edition представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах Honor 400, 400 Pro и GT Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты чипсет, оперативная память и версия Android vivo V50e / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A06 5G готовится к анонсу / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 могут получить АКБ Silicon-Carbon ёмкостью до 7000 мАч / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr Ultra 2025 (Razr+ 2025) замечен на рендерах / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Готовится анонс iPhone SE 4-го поколения / MFroum.ru