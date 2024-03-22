Облачные сервисы. B2B: Новое решение Data Platform для облачного хранения и обработки данных представляет beeline cloud

MForum.ru
22.03.2024,
Новая облачная платформа Data Platform представляет собой экосистему сервисов с их бесшовной и гибкой интеграцией. За счет этого клиенты могут хранить, обрабатывать и управлять большой объем данных. Платформа обеспечивает объединение разрозненных данных в единую среду управления.
Клиентам доступны следующие основные сервисы:
🔹 Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.
🔹 Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.
🔹 Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.
Data Platform позволяет управлять жизненным циклом данных. Это решение уровня Enterprise, построенное с использованием open sourse технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse-PostgreSQL.
Система создавалась с идей обеспечить высокую сохранность корпоративных данных за счет безотказной работы инфраструктуры как на аппаратном, так и на программном уровнях.
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теги: Вымпелком билайн B2B облачные услуги облачные сервисы
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