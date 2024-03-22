Облачные сервисы. B2B: Новое решение Data Platform для облачного хранения и обработки данных представляет beeline cloud

22.03.2024, MForum.ru

Новая облачная платформа Data Platform представляет собой экосистему сервисов с их бесшовной и гибкой интеграцией. За счет этого клиенты могут хранить, обрабатывать и управлять большой объем данных. Платформа обеспечивает объединение разрозненных данных в единую среду управления.

Клиентам доступны следующие основные сервисы:

🔹 Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.

🔹 Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.

🔹 Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.

Data Platform позволяет управлять жизненным циклом данных. Это решение уровня Enterprise, построенное с использованием open sourse технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse-PostgreSQL.

Система создавалась с идей обеспечить высокую сохранность корпоративных данных за счет безотказной работы инфраструктуры как на аппаратном, так и на программном уровнях.

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