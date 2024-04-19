Аналитика: К 2027 году российский рынок LMS-систем вырастет более чем в полтора раза

19.04.2024, MForum.ru

Российский рынок систем управления обучением, согласно исследованию компании Nexign и агентства MegaResearch, вырастет с 3,92 млрд рублей в 2022 году до 6,72 млрд рублей в ближайшие 5 лет.

В рамках исследования Nexign, разработчик системы Neon HRM, совместно с агентством MegaResearch проанализировали основные параметры российского рынка LMS-систем за период с 2020 по 2023 год. Были проведены интервью с представителями компаний из разных отраслей: нефтегазовой, металлургической, ритейла, финансов, телекома и авиаперевозок для формирования выводов об актуальных задачах и возможностях подобных систем. Также в процессе исследования использовались данные из открытых источников: сайтов Росстата, ФНС, Федеральной таможенной службы РФ, материалы отраслевых СМИ и архивы государственных коммерческих торгов.

LMS (Learning Manage System) - ПО, которое позволяет комплексно управлять процессом обучения сотрудников и учебными курсами. С помощью таких систем создают и распространяют обучающий контент, а также отслеживают прогресс обучаемых сотрудников.

Текущее состояние рынка

Уровень проникновения автоматизации в корпоративное обучение не слишком высок, согласно данным компании «Эквио». Только половина участников рынка использует обучающие платформы. При этом степень проникновения в Москве и регионах сильно отличается: 87% и 13 % соответственно.

Остальные компании проводят внутреннее и внешнее обучение в формате семинаров, с помощью наставников или не занимаются обучением. При этом данные представители отраслей отмечают заинтересованность в развитии сотрудников и испытывают потребность в использовании автоматизированных инструментов обучения.

LMS-платформы наиболее востребованы среди крупных организаций. Степень проникновения ПО для управления обучением в предприятия, где работает 5000 и более сотрудников, составляет 95%. Однако наибольший потенциал клиентской базы составляют представители малого и среднего бизнеса, а также компании в регионах страны. Там, согласно исследованию, располагаются 87% тех, кто не использует платформы для дистанционного обучения. Ёмкость рынка LMS-систем оценивают в 12,6 млрд рублей, что превышает текущий объём рынка в 3,2 раза.

По данным аналитиков, сейчас системы управления обучением активнее всего используются компаниями из финансовой, образовательной, телекоммуникационной, авиационной, нефтедобывающей отраслей, а также среди промышленных производств и торговых компаний.

Игроки и перспективы развития рынка LMS-систем

Рынок разработчиков LMS в России относительно узкий. Сейчас он насчитывает не более 30 компаний. При этом некоторые промышленные предприятия и финансовые конгломераты используют для работы LMS-системы собственной разработки.

У клиентов постепенно появляется потребность в том, чтобы LMS-системы закрывали все больше вопросов, связанных с обучением и развитием сотрудников. В частности важными составляющими таких продуктов становятся возможность подключать к ним другие процессы HR-цикла, например, оценку компетенций сотрудников и построение карьерных треков, а также инструменты на базе новых технологий AI и ML.

В период с 2020 по 2023 большинство ведущих игроков рынка стабильно росли. И хотя в 2023 году предприятия частично сократили бюджеты на корпоративное обучение, выручка поставщиков LMS-систем росла. Это связано с тем, что российские компании замещали на рынке ушедших иностранных вендоров.

Игроки и перспективы развития рынка LMS-систем

Рынок разработчиков LMS в России относительно узкий. Сейчас он насчитывает не более 30 компаний. При этом некоторые промышленные предприятия и финансовые конгломераты используют для работы LMS-системы собственной разработки.

У клиентов постепенно появляется потребность в том, чтобы LMS-системы закрывали все больше вопросов, связанных с обучением и развитием сотрудников. В частности важными составляющими таких продуктов становятся возможность подключать к ним другие процессы HR-цикла, например, оценку компетенций сотрудников и построение карьерных треков, а также инструменты на базе новых технологий AI и ML.

В период с 2020 по 2023 большинство ведущих игроков рынка стабильно росли. И хотя в 2023 году предприятия частично сократили бюджеты на корпоративное обучение, выручка поставщиков LMS-систем росла. Это связано с тем, что российские компании замещали на рынке ушедших иностранных вендоров.

По прогнозам Nexign, наиболее стремительно спрос на LMS будет расти в региональных компаниях малого и среднего бизнеса. В 2027 году объём рынка LMS-систем достигнет 6,72 млрд рублей. Это связано с тем, что, несмотря на кризис, крупные компании готовы вкладываться в автоматизацию обучения, поскольку это позволяет уже в краткосрочной перспективе сэкономить денежные средства.

Требования заказчиков к LMS-системам

Среди наиболее важных факторов при выборе LMS-систем компании отмечают:

▫️ открытый API, поскольку у компаний есть потребность в снижении участия разработчиков в организации работы LMS-системы;

▫️ интеграцию с другими сервисами;

▫️ синхронизацию системы с мессенджерами и почтой;

▫️ простой механизм регистрации пользователей;

▫️ аналитический потенциал;

▫️ стоимость решения;

▫️ удобный интерфейс;

▫️ возможность обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных;

▫️ возможность кастомизации;

▫️ наличие дорожной карты по развитию решений, которая позволит понимать, как вендор планирует изменять и улучшать ИТ-продукт;

▫️ геймификацию;

▫️ возможность офлайн-доступа к системе.

Исследователи прогнозируют, что в ближайшее время можно будет увидеть рост спроса на многофункциональные платформы с открытым API, которые позволят связать процесс обучения сотрудников с бизнес-результатами, улучшить финансовые показатели за счет увеличения мотивации сотрудников и эффективности их взаимодействия с компанией.

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теги: LMS аналитика прогнозы образование обучение

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