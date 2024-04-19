Аналитика: К 2027 году российский рынок LMS-систем вырастет более чем в полтора раза

MForum.ru
19.04.2024,
Российский рынок систем управления обучением, согласно исследованию компании Nexign и агентства MegaResearch, вырастет с 3,92 млрд рублей в 2022 году до 6,72 млрд рублей в ближайшие 5 лет.
В рамках исследования Nexign, разработчик системы Neon HRM, совместно с агентством MegaResearch проанализировали основные параметры российского рынка LMS-систем за период с 2020 по 2023 год. Были проведены интервью с представителями компаний из разных отраслей: нефтегазовой, металлургической, ритейла, финансов, телекома и авиаперевозок для формирования выводов об актуальных задачах и возможностях подобных систем. Также в процессе исследования использовались данные из открытых источников: сайтов Росстата, ФНС, Федеральной таможенной службы РФ, материалы отраслевых СМИ и архивы государственных коммерческих торгов.
LMS (Learning Manage System) - ПО, которое позволяет комплексно управлять процессом обучения сотрудников и учебными курсами. С помощью таких систем создают и распространяют обучающий контент, а также отслеживают прогресс обучаемых сотрудников.
Текущее состояние рынка
Уровень проникновения автоматизации в корпоративное обучение не слишком высок, согласно данным компании «Эквио». Только половина участников рынка использует обучающие платформы. При этом степень проникновения в Москве и регионах сильно отличается: 87% и 13 % соответственно.
Остальные компании проводят внутреннее и внешнее обучение в формате семинаров, с помощью наставников или не занимаются обучением. При этом данные представители отраслей отмечают заинтересованность в развитии сотрудников и испытывают потребность в использовании автоматизированных инструментов обучения.
LMS-платформы наиболее востребованы среди крупных организаций. Степень проникновения ПО для управления обучением в предприятия, где работает 5000 и более сотрудников, составляет 95%. Однако наибольший потенциал клиентской базы составляют представители малого и среднего бизнеса, а также компании в регионах страны. Там, согласно исследованию, располагаются 87% тех, кто не использует платформы для дистанционного обучения. Ёмкость рынка LMS-систем оценивают в 12,6 млрд рублей, что превышает текущий объём рынка в 3,2 раза.
По данным аналитиков, сейчас системы управления обучением активнее всего используются компаниями из финансовой, образовательной, телекоммуникационной, авиационной, нефтедобывающей отраслей, а также среди промышленных производств и торговых компаний.
Игроки и перспективы развития рынка LMS-систем
Рынок разработчиков LMS в России относительно узкий. Сейчас он насчитывает не более 30 компаний. При этом некоторые промышленные предприятия и финансовые конгломераты используют для работы LMS-системы собственной разработки.
У клиентов постепенно появляется потребность в том, чтобы LMS-системы закрывали все больше вопросов, связанных с обучением и развитием сотрудников. В частности важными составляющими таких продуктов становятся возможность подключать к ним другие процессы HR-цикла, например, оценку компетенций сотрудников и построение карьерных треков, а также инструменты на базе новых технологий AI и ML.
В период с 2020 по 2023 большинство ведущих игроков рынка стабильно росли. И хотя в 2023 году предприятия частично сократили бюджеты на корпоративное обучение, выручка поставщиков LMS-систем росла. Это связано с тем, что российские компании замещали на рынке ушедших иностранных вендоров.
Игроки и перспективы развития рынка LMS-систем
Рынок разработчиков LMS в России относительно узкий. Сейчас он насчитывает не более 30 компаний. При этом некоторые промышленные предприятия и финансовые конгломераты используют для работы LMS-системы собственной разработки.
У клиентов постепенно появляется потребность в том, чтобы LMS-системы закрывали все больше вопросов, связанных с обучением и развитием сотрудников. В частности важными составляющими таких продуктов становятся возможность подключать к ним другие процессы HR-цикла, например, оценку компетенций сотрудников и построение карьерных треков, а также инструменты на базе новых технологий AI и ML.
В период с 2020 по 2023 большинство ведущих игроков рынка стабильно росли. И хотя в 2023 году предприятия частично сократили бюджеты на корпоративное обучение, выручка поставщиков LMS-систем росла. Это связано с тем, что российские компании замещали на рынке ушедших иностранных вендоров.
По прогнозам Nexign, наиболее стремительно спрос на LMS будет расти в региональных компаниях малого и среднего бизнеса. В 2027 году объём рынка LMS-систем достигнет 6,72 млрд рублей. Это связано с тем, что, несмотря на кризис, крупные компании готовы вкладываться в автоматизацию обучения, поскольку это позволяет уже в краткосрочной перспективе сэкономить денежные средства.
Требования заказчиков к LMS-системам
Среди наиболее важных факторов при выборе LMS-систем компании отмечают:
▫️ открытый API, поскольку у компаний есть потребность в снижении участия разработчиков в организации работы LMS-системы;
▫️ интеграцию с другими сервисами;
▫️ синхронизацию системы с мессенджерами и почтой;
▫️ простой механизм регистрации пользователей;
▫️ аналитический потенциал;
▫️ стоимость решения;
▫️ удобный интерфейс;
▫️ возможность обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных;
▫️ возможность кастомизации;
▫️ наличие дорожной карты по развитию решений, которая позволит понимать, как вендор планирует изменять и улучшать ИТ-продукт;
▫️ геймификацию;
▫️ возможность офлайн-доступа к системе.
Исследователи прогнозируют, что в ближайшее время можно будет увидеть рост спроса на многофункциональные платформы с открытым API, которые позволят связать процесс обучения сотрудников с бизнес-результатами, улучшить финансовые показатели за счет увеличения мотивации сотрудников и эффективности их взаимодействия с компанией.
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теги: LMS аналитика прогнозы образование обучение
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