Цифровые платформы: МТС запустил собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads

03.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске "рекламной вертикалью" МТС Ads платформы Trading Desk. Платформа адресована трейдерам из агентств и крупного бизнеса. Она должна обеспечить возможность проведения массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизацию digital-кампаний, а также расширенную аналитику.

Трейдер может задать все параметры таргетингов и сроков открутки в Telegram Ads на одном рабочем экране, разметить трафик в каждой точке соприкосновения с аудиторией для отслеживания конверсий.

Биллинг в рублях упрощает прогнозирование расходов, планирование кампаний и отчетность по ним. Поддержка массовых операций позволяет одновременно создавать и редактировать от одной до нескольких сотен рекламных кампаний.

Интерфейс позволяет менять параметры открутки в десятках кампаний, что дает возможность быстрого тестирования гипотез. Для каждого канала в Telegram можно создать рекламную кампанию с уникальными настройками и креативом, чтобы сравнить показатели эффективности и оперативно приостановить неэффективные кампании. Список каналов и креативы можно загружать в форматах xlsx и csv за пару кликов.

Участники команды могут настраивать интерфейс Trading Desk под свои предпочтения, например, руководители смогут отслеживать прежде всего бизнес-показатели, трейдеры - метрики в реальном времени, аналитики получат доступ к дашбордам и графикам, чтобы искать зависимости по множественным показателям. Предусмотрена возможность настройки уровня доступа для каждого члена команды, включая гостевой доступ для заказчика к отдельным кампаниям.

Для настройки кампаний трейдеры могут использовать сегменты Big Data МТС, собственную базу, а также таргетинги Telegram Ads. Бесшовная интеграция с ОРД и автомодерация рекламных сообщений упрощают и ускоряют создание и запуск рекламных кампаний.

«Telegram динамично развивается, на платформе появляются новые, продвинутые инструменты для рекламодателей. Для того, чтобы крупный бизнес и большие бренды могли настраивать эффективные рекламные кампании и растить бюджеты в Telegram, мы собрали обратную связь рынка и вместе с профессиональными трейдерами крупнейших агентств и МТС создали Маркетолог Pro - win-win решение для площадки, агентств и больших рекламодателей.

Крупный бизнес увеличил инвестиции в Telegram: несмотря на низкий рекламный сезон февральские объемы размещения на этой платформе превысили показатели традиционно пикового периода перед новогодними праздниками на 35%, а выручка МТС Ads от рекламы в марте 2024 года по сравнению с декабрем 2023 выросла на 105%. На доверие к Telegram влияют отсутствие фрода и живая, вовлеченная аудитория. Каждую неделю мы видим большой прирост количества клиентов, которые активно размещают десятки тысяч объявлений, поэтому МТС Ads активно инвестирует в этот сегмент», – отметил директор по развитию бизнеса МТС Ads, Никита Фоминов.

Пока что регистрации на платформе возможны в ручном режиме - через команду МТС Маркетолог Pro.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: цифровые платформы AdTech МТС

--