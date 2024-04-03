Цифровые платформы: МТС запустил собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads

MForum.ru

Цифровые платформы: МТС запустил собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads

03.04.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске "рекламной вертикалью" МТС Ads платформы Trading Desk. Платформа адресована трейдерам из агентств и крупного бизнеса. Она должна обеспечить возможность проведения массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизацию digital-кампаний, а также расширенную аналитику.

 

 

Трейдер может задать все параметры таргетингов и сроков открутки в Telegram Ads на одном рабочем экране, разметить трафик в каждой точке соприкосновения с аудиторией для отслеживания конверсий.

Биллинг в рублях упрощает прогнозирование расходов, планирование кампаний и отчетность по ним. Поддержка массовых операций позволяет одновременно создавать и редактировать от одной до нескольких сотен рекламных кампаний.

Интерфейс позволяет менять параметры открутки в десятках кампаний, что дает возможность быстрого тестирования гипотез. Для каждого канала в Telegram можно создать рекламную кампанию с уникальными настройками и креативом, чтобы сравнить показатели эффективности и оперативно приостановить неэффективные кампании. Список каналов и креативы можно загружать в форматах xlsx и csv за пару кликов.

Участники команды могут настраивать интерфейс Trading Desk под свои предпочтения, например, руководители смогут отслеживать прежде всего бизнес-показатели, трейдеры - метрики в реальном времени, аналитики получат доступ к дашбордам и графикам, чтобы искать зависимости по множественным показателям. Предусмотрена возможность настройки уровня доступа для каждого члена команды, включая гостевой доступ для заказчика к отдельным кампаниям.

Для настройки кампаний трейдеры могут использовать сегменты Big Data МТС, собственную базу, а также таргетинги Telegram Ads. Бесшовная интеграция с ОРД и автомодерация рекламных сообщений упрощают и ускоряют создание и запуск рекламных кампаний.

«Telegram динамично развивается, на платформе появляются новые, продвинутые инструменты для рекламодателей. Для того, чтобы крупный бизнес и большие бренды могли настраивать эффективные рекламные кампании и растить бюджеты в Telegram, мы собрали обратную связь рынка и вместе с профессиональными трейдерами крупнейших агентств и МТС создали Маркетолог Pro - win-win решение для площадки, агентств и больших рекламодателей.

Крупный бизнес увеличил инвестиции в Telegram: несмотря на низкий рекламный сезон февральские объемы размещения на этой платформе превысили показатели традиционно пикового периода перед новогодними праздниками на 35%, а выручка МТС Ads от рекламы в марте 2024 года по сравнению с декабрем 2023 выросла на 105%. На доверие к Telegram влияют отсутствие фрода и живая, вовлеченная аудитория. Каждую неделю мы видим большой прирост количества клиентов, которые активно размещают десятки тысяч объявлений, поэтому МТС Ads активно инвестирует в этот сегмент», – отметил директор по развитию бизнеса МТС Ads, Никита Фоминов.

Пока что регистрации на платформе возможны в ручном режиме - через команду МТС Маркетолог Pro.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: цифровые платформы AdTech МТС

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

05.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2023 / MForum.ru

23.11. [Новости компаний] Покупки бизнесов: ВымпелКом приобрел долю в ООО "Колибри" / MForum.ru

16.11. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 3q2023 / MForum.ru

31.10. [Новости компаний] AdTech: ВымпелКом обеспечил возможность размещения рекламных постов в соцсетях с интеграцией в ОРД / MForum.ru

25.09. [Новости компаний] Облачные услуги: ВымпелКом представил платформу билайн.ПРОдвижение / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.04. [Новинки] Анонсы: Realme C65 представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения передней панели Realme GT Neo 6 SE / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 с SD 7 Gen 3 и АКБ 5500 мАч представлен официально / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro может быть анонсирован уже в апреле / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S24 с дисплеем 90 Гц, Helio G91, 108 Мп камерой / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V40 SE 5G с Snapdragon 4 Gen 2 представлен в Европе / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 4 – TWS-наушники с поддержкой aptX Lossless / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad3 Pro – 13-дюймовый планшет с Android / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold3 – самый легкий складной смартфон в формате книжки / MForum.ru

26.03. [Новинки] Слухи: Индийская версия Realme 12x будет представлена 2 апреля / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Pro с АКБ 6000 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт появится в Индии 29 марта / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Смартфон среднего класса Honor 90 Smart представлен официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 3 в стиле Apple Watch Ultra представлен официально / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco C61 / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Infinix Note 40 представлены официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 40 Pro+ 5G получил собственный чип управления питанием Cheetah X1 / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme Narzo 70 Pro / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 4 представлены официально / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Honor Porsche Design Magic 6 RSR и Magic6 Ultimate / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: