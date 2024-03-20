OSS/BSS: МТС отмониторит качество работы сетевой инфраструктуры

20.03.2024, MForum.ru

МТС внедрила в масштабах всей страны автоматизированную систему мониторинга качества работы транспортной, коммутационной и облачной сетей. Платформа на основе ИИ собирает информацию о состоянии оборудования, сигнализирует о проблемах, включая прогнозы о возможных проблемах. Это упрощает обслуживание сети, сокращает число аварий и время простоя, повышает стабильность работы сети и качество услуг оператора. Новая система отличается от прежней более высоким уровнем автоматизации, большей производительностью и масштабом.





Систему NPM (Network Performance Monitoring) разработали в МТС. Она позволяет за время от секунд до 5 минут оценивать работоспособность различных компонентов инфраструктуры: транспортной, региональной, магистральной сетей, коммутаторов, ЦОДов, сервиса контроля качества IP-ТВ, систем электропитания оборудования, датчиков температуры.

«Одним из ключевых преимуществ нашей разработки является гибкость, масштабируемость и высокая производительность. Система построена на отказоустойчивых компонентах и микросервисах, поддерживает различные протоколы мониторинга и инвентарные базы, что позволяет ей интегрироваться с практически любым типом оборудования от различных вендоров», – отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«Видя в моменте единую картину работы всех компонентов сети, система мониторинга позволяет нашим специалистам не только оперативно реагировать на инциденты, но и эффективно предупреждать их. Первые результаты работы системы доказали ее эффективность, а масштабируемость позволит подключать к NPM уже в следующем году другие критически важные элементы сетевой инфраструктуры», – подчеркнул Белов.

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Еще один пример того, как полезно для современного оператора собственное мощное IT-подразделение, способное вести разработки такого уровня. В МТС оно есть и плоды его работы нетрудно заметить - чего стоит только новый биллинг. In-house решения - это контроль, снижение зависимости от зарубежных поставщиков ПО, возможность оперативной модификации программного обеспечения по мере необходимости. МТС, похоже, последовательно проводит политику перехода на собственные программные решения, что в условиях санкций особенно актуально.

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теги: ИТ OSS/BSS МТС качество работы сети системы мониторинга работы сети

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