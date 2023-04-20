Мнения: Плохие новости - сотовая связь в России скоро может перестать быть качественной и дешевой

20.04.2023, MForum.ru

Государственные компании и госрегуляторы убивают сотовый бизнес в России - такой вывод напрашивается из фактов, приведенных ниже.

Компании МТС, МегаФон, Вымпелком, Сервис-Телеком и Новые башни обратились к главе Минцифры с жалобой на резкое повышение тарифов на присоединение к энергосети, сообщает РБК.

С 1 июля 2022 года операторы по решению Правительства РФ вместо льготной ставки 550 руб за 15 кВт должны платить 3000 руб за каждый киловатт, причем в июле 2023 года тариф вырастет до 4000 рублей за киловатт, а с 2024 года - уже 5000 рублей за киловатт.

Расходы операторов, как видим, выросли более, чем в 10 раз.

Это будет стимулировать операторов к наращиванию расценок на услуги сотовой связи уже не на 10% в год, а существенно больше. И, конечно, снизит их готовность к развитию сетей.

Складывается абсурдная, невозможная ситуация - с одной стороны ФАС не дает операторам поднимать тарифы для населения, с другой стороны, с операторов государство требует все больше и больше за услуги госмонополистов. Это может привести к краху мобильной связи в стране.

В Минэнерго свою позицию пытаются защитить тем, что тарифы для операторов сотовой связи и после повышения остаются льготными, об этом также сообщает РБК.

Какой вывод стоит сделать?

Вряд ли есть какие-то иные перспективы, кроме снижения темпов развития российских сетей сотовой связи (даже если оборудование станет доступным, то у операторов будет мало смысла устанавливать, увеличивая свои расходы), ухудшения качества услуг, а также неизбежного роста цен на услуги.

Что из этого будет более заметным, зависит от политики регуляторов в ближайшее время. Но других вариантов в текущих сценариях просто не существует. Сотовая связь в России вошла в полосу серьезных проблем и очень скоро может потерять свои достижения прежних лет - качество и дешевизну.

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теги: мнения проблемы тарифы на присоединение энергия энергетика

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