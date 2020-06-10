Регулирование: В ФАС требуют от Tele2 отменить последние повышения цен на 10%

MForum.ru
10.06.2020,
ФАС выдало предупреждение компании Tele2 в связи с тем, что проведенное оператором недавнее повышение цен является экономически необоснованным fas.gov.ru
В ФАС оценили повышение цен в среднем в 10%. Ведомство утверждает, что получило много жалоб от граждан в связи с этим повышением. Теперь в ФАС требуют вернуть цены на уровень до 12 мая 2020 года.
Сомнительно, чтобы в Tele2 пошли на снижение тарифов до их прежнего уровня. Принадлежность к "дому Ростелеком" скорее всего приведет к тому, что Tele2 начнет искать способ, как можно не исполнять требование ФАС, будет ли это обращение в суд или представление "экономического обоснования" желанию брать с абонентов больше. Если все же пожелание ФАС и будет выполнено, то разве что "под голосование", но эта версия развития событий представляется мне менее вероятной.
Вашему вниманию также результаты голосования читателей телеграм-канала @abloud62, которые также оценили вероятность того, что Tele2 выполнит пожелания ФАС:
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теги: Tele2 регулирование
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