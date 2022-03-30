Регулирование: С 1 апреля отменяется плата за входящие звонки в роуминге для абонентов из России и Беларуси

30.03.2022, MForum.ru

В России и Беларуси операторы связи отказываются от взимания платы за входящие вызовы абонентов, приехавших из, соответственно, Беларуси и России. Ранее это решение было включено в дорожную карту, подписанную еще в 2019 году и теперь добралось до практической реализации.

«Отмена платы за входящие звонки – один из результатов переговоров профильных министерств и операторов связи Союзного государства. Сейчас в Белоруссии находится более 90 тысяч российских абонентов, которым станут доступны бесплатные входящие звонки. Минцифры благодарит операторов за то, что в любое время главным приоритетом для них остается комфорт абонентов и доступность связи. Сейчас мы продолжаем совместную работу с Республикой, чтобы в ближайшем будущем отменить все роуминговые наценки. Тогда стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны», – уточнил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

В ноябре 2020 году в Беларуси и России была снижена ставка интерконнекта с $0,3 до $0,015. Как подсчитали в Минцифры, это привело к росту на 15% количества абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи в Беларуси. Выросло в 1.5 раза количество входящих и в 2 раза - количество исходящих вызовов.

Как это комментируют российские операторы связи:

«Отмена платы за входящие звонки в роуминге между Россией и Белоруссией позволит людям больше общаться с близкими, что сегодня особенно важно жителям наших стран. Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучшие условия обслуживания, и рады, что удалось найти взаимовыгодные для этого возможности», - сказали в Билайн.

«В условиях динамично развивающегося сотрудничества между операторами связи Российской Федерации и Республики Беларусь компания МТС нашла возможность обнулить входящие звонки при нахождении своих абонентов в Республике Беларусь. Это еще один шаг в углублении интеграционных процессов в телекоммуникационных отраслях двух стран», - добавили в МТС.

«С 1 ноября прошлого года Tele2 снизила цены на голосовую связь и интернет во время пребывания клиентов в Белоруссии. Так, стоимость мегабайта подешевела для наших абонентов более чем в 7 раз. Обнуление стоимости входящих сделает использование услуги в Белоруссии еще более комфортным и позволит свободно поддерживать связь с деловыми контактами и родными», - отметили в Теле2.

«В октябре 2020 года мы снизили стоимость звонков с поминутной тарификацией в роуминге с Республикой Беларусь в 18 раз. Обнуление входящих звонков стало очередным шагом, который даст нашим абонентам ещё больше возможностей для общения с родными и близкими», - добавили в компании МегаФон.

Мы наблюдаем попытку повторить опыт стран Евросоюза, где вот уже несколько лет, как организовано по сути безроуминговое пространство. Безусловно, это удобная для ездящих за границу абонентов мера. Для операторов это снижение доходов, так что в конечном итоге это что-то вроде перекладывания повышенных расходов ездящих в Беларусь абонентов на тех, кто этого не делает. Но, поскольку общая масса абонентов заметно больше, чем число абонентов, перемещающихся между Россией и Беларусью, то положительный эффект будет заметен ездящим, а негативный "размажется" и не вызовет неудовольствия, поскольку останется незаметен на фоне "инфляционного" ползучего увеличения расходов на связь.

Было бы также интересно посмотреть на объемы пользования связью в роуминге - приезжих из Беларуси в России и приезжих из России в Беларусь, чтобы понять степень дисбаланса. Кто будет являться донором, а кто - акцептором, кому придется постоянно гасить разницу во взаиморасчетах.

пресс-релиз Минцифры

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