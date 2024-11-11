Регулирование: Операторам приказано демонтировать оборудование с территории ряда образовательных учреждений

11.11.2024, MForum.ru

Сотовые сети в России не только строят, но иногда и демонтируют - по распоряжению чиновников. До конца 2025 года операторы связи вынуждены будут демонтировать базовые станции на территориях 221 школы и детского сада

Делают они это не по своей воле. В 2021 году с подачи Роспотребнадзора был введен запрет на размещение оборудования сотовой связи на таких территориях. Запрет вроде бы касался только новых объектов. Запрет сам по себе неуместный, демонстрирующий то ли радиофобию чиновников, то ли популизм – желание потрафить радиофобам.

Но уже в 2022 году Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график снятия БС с территорий дошкольных и общеобразовательных организаций под нелепым предлогом «рисков негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье обучающихся». Почему-то вдруг стало считаться, что в школе рисковать здоровьем детей нельзя, а когда они возвращаются в свои квартиры – то можно, ведь аналогичных запретов на сотовую связь в жилых массивах нет.

Дикарская регуляторная мера, которую между тем Минцифры не смогли высмеять и отбить, как это следовало сделать.

В итоге только в 2024 году операторам придется демонтировать базовые станции на территориях 221 школы и детского сада, что может ухудшить связь, как в этих учреждениях, так и в близлежащих домах, строениях, на прилегающих территориях.

Если же решение о демонтаже распространится еще на 4 тысячи объектов, как того опасаются операторы сотовой связи, то операторам будет нанесен очередной из цепочки ударов, ущерб от которого будет измеряться миллиардами рублей нецелесообразных затрат (с учетом необходимости обустраивать покрытие заново, вне территорий объектов, объявленных особенными).

В целом, выделение образовательных учреждений в отдельную категорию объектов с точки зрения размещения объектов связи, это пример радифобии и популизма, не основанных на научных фактах, и не отвечающий здравому смыслу. Когда таких запретов требуют отдельные мнительные люди, я понимаю, но, когда это становится требованиями регуляторов, это, как минимум, странно.

по материалам КоммерсантЪ

Борьбу с радиофобами профильное ведомство пока что, скорее, проигрывает. В октябре Минцифры просило местные власти 13 регионов пересмотреть правила размещения базовых станций «вблизи жилых домов и социальных объектов». Как известно, в этих регионах решили «физику геометрией поверить», ввести запреты на размещение объектов связи ближе 25 – 150 м от объектов застройки. Так что радиофобы атакуют, поддержанные популистами, а сопротивление им оказываемое – пока что минимально.

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теги: радиофобия регулирование плохие новости

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