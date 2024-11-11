Регулирование: Операторам приказано демонтировать оборудование с территории ряда образовательных учреждений

MForum.ru
11.11.2024,
Сотовые сети в России не только строят, но иногда и демонтируют - по распоряжению чиновников. До конца 2025 года операторы связи вынуждены будут демонтировать базовые станции на территориях 221 школы и детского сада
Делают они это не по своей воле. В 2021 году с подачи Роспотребнадзора был введен запрет на размещение оборудования сотовой связи на таких территориях. Запрет вроде бы касался только новых объектов. Запрет сам по себе неуместный, демонстрирующий то ли радиофобию чиновников, то ли популизм – желание потрафить радиофобам.
Но уже в 2022 году Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график снятия БС с территорий дошкольных и общеобразовательных организаций под нелепым предлогом «рисков негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье обучающихся». Почему-то вдруг стало считаться, что в школе рисковать здоровьем детей нельзя, а когда они возвращаются в свои квартиры – то можно, ведь аналогичных запретов на сотовую связь в жилых массивах нет.
Дикарская регуляторная мера, которую между тем Минцифры не смогли высмеять и отбить, как это следовало сделать.
В итоге только в 2024 году операторам придется демонтировать базовые станции на территориях 221 школы и детского сада, что может ухудшить связь, как в этих учреждениях, так и в близлежащих домах, строениях, на прилегающих территориях.
Если же решение о демонтаже распространится еще на 4 тысячи объектов, как того опасаются операторы сотовой связи, то операторам будет нанесен очередной из цепочки ударов, ущерб от которого будет измеряться миллиардами рублей нецелесообразных затрат (с учетом необходимости обустраивать покрытие заново, вне территорий объектов, объявленных особенными).
В целом, выделение образовательных учреждений в отдельную категорию объектов с точки зрения размещения объектов связи, это пример радифобии и популизма, не основанных на научных фактах, и не отвечающий здравому смыслу. Когда таких запретов требуют отдельные мнительные люди, я понимаю, но, когда это становится требованиями регуляторов, это, как минимум, странно.
Борьбу с радиофобами профильное ведомство пока что, скорее, проигрывает. В октябре Минцифры просило местные власти 13 регионов пересмотреть правила размещения базовых станций «вблизи жилых домов и социальных объектов». Как известно, в этих регионах решили «физику геометрией поверить», ввести запреты на размещение объектов связи ближе 25 – 150 м от объектов застройки. Так что радиофобы атакуют, поддержанные популистами, а сопротивление им оказываемое – пока что минимально.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: радиофобия регулирование плохие новости
--
Публикации по теме:
29.01. [Новости компаний] Регулирование: Нормативы на радиоизлучение будут смягчать / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о чипсете Kirin 9100 / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Honor 300 с зарядкой 100 Вт замечен в базе 3С / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен прочный Honor X9c с аккумулятором емкостью 6600 мАч и камерой 108 Мп / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT7 Pro — флагман с режимом подводной фотосъемки / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
04.11. [Новинки] Слухи: Redmi K80 замечен на «живом» фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 13 дебютирует с Snapdragon 8 Elite, кольцом камеры RGB и огромной батареей / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 13 с Snapdragon 8 Elite, обновленными камерами и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Asus ROG Phone 9 Pro будет поддерживать рекордную частоту обновления экрана / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Pro получает Snapdragon 8 Elite, 5-кратный перископ и мощную батарею / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro дебютируют с 11,2-дюймовым дисплеем 144 Гц разрешением 3.2K / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Tecno MegaPad 10 – бюджетный планшет с длительным временем автономной работы / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Poco C75 с ценой $109 представлен официально / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Samsung готовит смартфоны W25 и W25 Flip для китайского рынка / MForum.ru