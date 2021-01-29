Регулирование: Нормативы на радиоизлучение будут смягчать

29.01.2021, MForum.ru

Скажем честно, говорить всерьез о "безопасности" тех или иных нормативов в области радиоизлучения, нет никакой возможности. Цена исследований влияния сотовой связи на живые организмы - невелика. Особенно, если они проводились не в течение десятков лет, не были достаточно масштабными и разносторонними. Поэтому ссылки на исследование, проведенное в НИИ медицины труда им. Н.Ф.Измерова могут успокоить только тех, кто привык слепо верить любым заявлением ученых. В то же время нет и повода для паники и срочных закупок алюминиевой фольги. Гарантии жизни и здоровья, это вообще не о жизни в условиях быстро развивающейся техноцивилизации.

Есть экономика, она первична. Именно она недвусмысленно диктует необходимость пересмотра норм "безопасных" уровней радиоизлучения. Сейчас, исходя из принятых в 80-е годы прошлого века нормативов, для формирования покрытия сети сотовой связи требуется слишком много базовых станций. А это дорого. И учитывая, что базовые станции операторы покупают на полученные от нас, абонентов, средства, а затем платят за каждую точку арендную плату, опять же собранными с нас средствами, то нам всем экономически выгоднее, чтобы нормы были ослаблены в пользу роста допустимых уровней излучения.

Безопасно ли движение в эту сторону? Как я уже говорил выше, нет никаких гарантий. Может быть безопасно, может быть не очень. Но давайте рассуждать здраво, в Европе нормативы на радиоизлучение менее жесткие, но по показателю средней продолжительности жизни, соотношение - в пользу Европы. Понятно, что факторов, которые влияют на продолжительность жизни множество. И вряд ли радиоизлучение вносит основную негативную составляющую. Есть куда более мощные компоненты - загрязнения воздуха опасными веществами, некачественная питьевая вода, некачественная пища. Нет сомнений в том, что такая ситуация сохранится и при снижении строгости нормативов в сторону европейских.

Так что я разумное ослабление нормативов поддерживаю, более того, в преддверии строительства сетей 5G это сделать необходимо, иначе сети эти будут "золотыми", а платить за их развертывание предстоит нам с вами.

Есть еще одна тонкость. Подход к нормативам во многом устарел. Ранее речь шла об очень простых моделях радиопокрытия, когда чуть ли не циркулем вычерчивались окружности с антенной базовой станции в центре. Сейчас эти модели все менее отражают реальность. Взять хотя бы бимформинг, когда радиолучи нацеливаются непосредственно на мобильное устройство (и человека, который держит его в руках или возле головы), а уже в нескольких метрах в сторону от такого человека уровень излучения может быть заметно меньшим. Таких лучей может быть несколько, одновременно с нескольких базовых станций. Как это может быть учтено в моделях?

В целом, следует признать, что в городе, особенно в мегаполисе, человек почти постоянно испытывает воздействие электромагнитного излучения в самом широком спектре частот, сотовая связь - лишь один из множества компонентов, формирующих поток энергии, пронизывающий наши тела. И если вас это смущает настолько сильно, что вы чувствуете жар, слабость, сонливость, у вас непрерывно болит голова или вы слышите голоса в своей голове - стоит задуматься, может быть современный город - это не ваше?

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теги: телеком радиофобия нормативы радиоизлучение СанПин регулирование