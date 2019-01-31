Телеком: Чудеса на виражах 5G

31.01.2019, MForum.ru

В Москве 30 января 2019 года прошла встреча заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова с представителями регулятора - Минцифраза, в лице министра Константина Носкова, и зама - Олега Иванова, а также с гендиректорами операторов “большой тройки” и отчего-то приглашенного на эту встречу президента Ростелекома Михаила Осеевского.

Встреча была посвящена скандальной теме, сложившейся с частотами 5G в России. Минкомсвязи в прошедшие годы практически не занималось такой важной работой, как конверсия частот для построения сетей 5G в России. А без этого сети построить нельзя. Печальное наследие советских времен - почти весь частотный ресурс страны остается в руках военных и других силовых структур. Должна проводится работа по конверсии этих частот, чтобы гражданские операторы могли построить сеть 5G, которыми смогут пользоваться как население, так и бизнес. Минкомсвязи эту работу в надлежащих масштабах не проводило, и к моменту, когда пора продавать частоты операторам, министерство подошло, как известный король из сказки Андерсона.

Теперь спешно пропагандируется ущербный вариант построения 5G в России: раз частот нет, то их нужно не высвобождать, а отдать даром те, что удалось наскрести (и удастся в ближайшем будущем), некоему наспех слепленному Ростелекомом и МегаФоном голему, который станет монополистом 5G в России - построит “единую и неделимую сеть” и будет предоставлять ее ресурсы другим операторам.

Идея порочная от начала и до конца. Мы такой колхоз уже наблюдали, назывался он Скартел. Тогда бесплатно полученные некими частными лицами госчастоты быстро проследовали в МегаФон, а заплаченные МегаФоном средства - в бездонные карманы кого надо. Ну а директор всего этого “нацпроекта” быстро переместился из России в Лондон и далее по обычному для такого рода лиц маршруту. Где-то это назвали бы коррупцией, но в России все сошло без последствий для лиц, принимавших участие в этом аттракционе неслыханной щедрости государства.

Теперь в министерстве и Ростелекоме, похоже, хотят эту схему повторить. Карманный Tele2 поддакивает, а оставшиеся за бортом МТС и ВымпелКом пытаются скандалить в принятой в нашей снежной Византии манере - “мы решением Министерства одобряем, но сделать нужно совершенно по-другому, вот прямо как вы сказали, но только наоборот”.

Печально, что присутствоваший на встрече зампред правительства Акимов выглядел очень бледно, - как лицо, не имеющее власти остановить безобразие и одернуть Минцифраз. Даже ФАС, пусть и устами далеко не первого лица, практически напрямую высказался против проводимого министерскими и Ростелекомом междусобойчика. Но кто у нас оглядывается на ФАС?

Все происходящиее достойно происходить в какой-нибудь центральноафриканской стране, но не в России. Забавно, что на этот раз такие решения, которые обычно сваливаются на головы бизнесменов и граждан в уже готовом виде, как какая-нибудь “яровизация”, было представлено, как якобы ведущийся между регулятором и бизнесом “диалог”. Диалог вышел на славу - никакого театра не нужно!

Резюме. Все операторы указали чиновникам указали на то, что ждут от них выполнения их работы - если не проведения конверсии частот, то хотя бы организации этого процесса с участием и на деньги операторов. Причем не абы каких частот, а частот, которые в мире являются основными, применительно к первой фазе развития 5G (3.4-3.8 ГГц). А зампред правительства РФ пообещал приложить усилия для того, чтобы было принято решение о создании некоего комитета с высокими полномочиями, который эту задачу конверсии смог бы осуществить. Очевидно, что в России, как обычно, без пинков от первого лица и эту проблему решать никто не собирается или не способен. Печально. Пинков ведь может и не последовать.

Что получится в итоге пока что не ясно. Вряд ли “заговорщики” откажутся от своих попыток провернуть “йотагейт-2”, ведь на кону десятки миллиардов рублей. Нам же остается только наблюдать за ситуацией из зрительного зала.

Для тех, кому интересно, что говорилось на встрече - ее фрагментарный конспект, в нем приведена запись всех ключевых выступлений

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теги: пятое поколение Россия скандалы Минцифраз правительство