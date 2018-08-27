Тарифы: Tele2 сообщает о завершении работ по отмене внутрисетевого роуминга

MForum.ru
27.08.2018,
Выполняя требования ФАС по отмене внутрисетевого роуминга, в Tele2 завершили работы по изменению тарификации на оставшихся тарифных планах за 4 дня до установленного срока. Теперь на всех ТП входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания действуют условия домашнего региона.
Ранее с 20 августа отмену внутрисетевого роуминга завершили в Билайн, через 3 дня обещает справиться с задачей в МТС и даже МегаФон обещает завершить отмену 1 сентября.
Отмена касается только регионов, где операторы представлены своими сетями, о Крыме речь не идет.
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теги: внутрисетевой роуминг
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