Пресс-релизы: «МегаФон» сделал входящие звонки в поездках по России бесплатными

31.08.2018, MForum.ru

С 1 сентября отменяется плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть МегаФона.

«Мы делаем путешествия по России ещё комфортнее — бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам МегаФона на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов «Управляй!», - комментирует Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона».

Изменения вступают в силу с 1-го сентября.

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теги: внутрисетевой роуминг

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