Телеком: В Билайн подвели итоги поездок клиентов в новогодние каникулы

MForum.ru
22.01.2019,
В Билайн подвели итоги "новогодних каникул" с 27 декабря до 8 января 2019 года. Основное наблюдение - при неизменном числе выезжавших за границу (год к году), на 2% больше абонентов перемещались по России.
За год в 5 раз выросла доля пользователей опции "Безлимитный интернет в роуминге".
Основные направления поездок по-популярности:
+
Пресс-релиз
Итоги новогодних праздников: абоненты Билайн предпочли Россию загранице
22 января 2019 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги новогодних каникул, проанализировав активность россиян, которые предпочли домашним застольям путешествия.
По данным внутренней аналитики, активный период для путешественников пришелся на даты с 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. По сравнению с предыдущим годом, количество выезжающих за границу практически не изменилось, в то же время на 2% выросло количество абонентов, отдавших предпочтение достопримечательностям и новогодним мероприятиям в городах России.
Традиционно, в поездках по миру клиенты продолжают активно пользоваться мобильным интернетом. Потребление мобильного интернета в праздничные дни выросло на 13%. Постоянный рост потребления мобильного интернета в роуминге обусловлен доступной стоимостью интернет-трафика, а также удобством подключения услуг. Все больше клиентов, отправляясь в любую из более чем 100 стран мира, выбирают опцию «Безлимитный интернет в роуминге» стоимостью 350 рублей в сутки. Доля пользователей опции за год выросла в 5 раз.
Как и в предыдущие периоды, потребление звонков и SMS в заграничных поездках продолжает снижаться. Так, голосовой трафик в новогоднюю ночь на 1 абонента уменьшился на 18%, SMS-трафик – на 37%.
Самыми популярными международными направлениями этих праздников стали (в порядке убывания): Беларусь, Германия, Польша, Италия, Таиланд, Финляндия, Турция, Грузия, Казахстан, Украина. По сравнению с новогодними праздниками 2018 года, в ТОП-10 популярных направлений у абонентов Билайн попала Турция, а покинула – Франция. Чаще всего за границу отправлялись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Приморского края, Смоленска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Ставрополя.
При этом предпочтения москвичей в выборе стран посещения отличаются. Жители столицы для новогодних каникул выбрали Беларусь, Италию, Германию, Францию, Испанию, Турцию, Украину, Таиланд, ОАЭ и Финляндию. По сравнению с праздниками прошлого года, в список популярных направлений попали Турция, ОАЭ, Финляндия, а покинули его – Австрия, Чехия, Польша.
Среди российских городов, где абоненты Билайн предпочли провести свои новогодние каникулы (в порядке убывания) – Москва, Владимир, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Рязань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Липецк. Чаще всего эти города выбирали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Казани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова и Уфы.
Билайн стал первым оператором в России, который отменил внутрисетевой роуминг и сделал тарифы абсолютно прозрачными и доступными по всей России. Потребление голосового трафика после отмены внутрисетевого роуминга в период новогодних праздников выросло на 6%, а количество звонков на 1 абонента – на 4%. Рост обусловлен возможностью пользоваться в поездках привычными услугами по ценам домашнего региона.
За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: Билайн рекорды трафика поездки
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
15.01. [Новости компаний] Телеком: DT и Ericsson - 40 Гбит/c в миллиметровом диапазоне / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Телеком: Клиенты Tele2 в праздники скачали в 2 раза больше трафика, чем годом ранее / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Телеком: В сети ВымпелКом в Москве доля трафика в сети LTE достигла 79% / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Пятое поколение: Verizon и Samsung показали передачу со скоростью 4 Гбит/c в сети 5G NR / MForum.ru
16.07. [Краткие новости] Пресс-релизы: Трафик мобильного интернета гостей России вырос в 6,5 раз / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru