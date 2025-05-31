Передача данных по оптоволокну: В Японии улучшили мировой рекорд пропускной способности оптоволокна!

MForum.ru
31.05.2025,
В Японии разработали 19-жильное оптоволокно (19 независимых светопроводящих сердечников), не отличающееся диаметром оболочки от используемых - те же 0.125 мм. Об этом сообщает NICT.
Такое устройство оптоволокна позволяет организовать в нем 19 сопряженных (coupled) каналов, использующих C- и L-диапазоны. Всего использовалось 180 длин волн, модуляция 16QAM.
В итоге в тесте была достигнута скорость передачи данных 1.02 Пб/с! (1 Пбит/с = 10^15 бит/с). В принципе, несмотря на гигантскую скорость, это уже не рекорд, в марте 2023 года достигалась скорость 1,7 Пб/с (тоже по 19-канальному волокну). Но, на этот раз удалось достичь такой скорости при передаче информации на расстояние 1808 км!
Для сравнения между собой результатов экспериментов с разными скоростями и дальностями, показатели пересчитывают в Capacity Distance (произведение емкости на расстояние, измеримого в эксабитах в секунду), так вот у японцев получилось достичь 1.86 Eb/c * км - рекордного значения.
Чтобы восстановить информацию, переданную по такому оптоволокно, приходится задействовать быстродействующий процессор сигналов с поддержкой MIMO.
Исследования японцев подтверждают потенциал дальнейшего ускорения передачи данных в системах на основе оптоволокна. Проще говоря, доказано, что даже на магистральных каналах можно добиваться гигантских скоростей передачи данных. Это означает, что не будет ограничений для развития подводной связи между материками, ИИ, 5G/6G. Заодно японцы подтвердили свои лидерские позиции в теме.
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теги: скорости передачи данных по оптоволокну ВОЛС рекорды
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