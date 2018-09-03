Тарифы: МегаФон сообщает об отмене внутрисетевого роуминга

03.09.2018, MForum.ru

С 1 сентября отменена плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть МегаФона, - сообщает оператор. Ранее об этом же объявили Билайн; МТС; Tele2.

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