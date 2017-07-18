Регулирование: ФАС требует у операторов отменить внутрисетевой роуминг за две недели

18.07.2017, MForum.ru

Соответствующие предупреждения выданы операторам "большой четверки". Основание для такого решения ФАС - существующая разница в ценах не обоснована технологически и экономически. Речь при этом идет о внутрисетевом роуминге, национальный роуминг требования ФАС не затрагивают.

Насчет отсутствия обоснований можно спорить. Для реализации внутрисетевого роуминга при выезде абонента за пределы домашнего региона операторам приходится задействовать каналы междугородней связи, это не может не повышать себестоимость оказания услуги. И если ФАС настаивает на том, чтобы операторы теряли прибыли от внутрисетевого роуминга, это станет еще одним стимулом к повышению цен на услуги связи для всех абонентов. Так, те, кто никуда не ездит, заплатят за снижение расходов для тех, кто ездит. Справедлив ли такой подход?

Проблему создают также высокие цены на приземление трафика. Оператору, из сети которого абонент в роуминге делает вызов на ту или иную местную сеть, приходится платить этой сети, причем немало. Здесь нужна добрая воля всех операторов, которые могли бы уменьшить или отменить такую плату. Но ее уменьшение не очень выгодно большой тройке, особенно МТС и МегаФон. Тем не менее, учитывая, что голос постепенно перетекает в мессенджеры, доходы операторов от всех этих "хитростей" все равно сокращаются и рано или поздно ими можно будет пожертвовать.

В общем, если ФАС проявит настойчивость, операторы смогут выполнить требования. Но тогда, без всяких сомнений, ждите продолжения роста цен на услуги связи - они будут постепенными, но вполне ощутимыми. Не забудем поблагодарить за это чиновников, взявшихся регулировать рынок телекома?

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