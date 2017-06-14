Роуминг: Отмена платежей за роуминг в пределах Евросоюза - как повлияет на нас?

14.06.2017, MForum.ru

Если сразу и коротко, то ответ простой - скорее всего, никак.

Европейцам можно позавидовать. Несмотря на возражения операторов, ссылавшихся на то, что им лучше знать, как выстраивать модели получения доходов с абонентов, европейский регулятор настоял на последовательном снижении расценок на роуминг для абонентов стран ЕС при их поездах внутри еврозоны. Снижение расценок от исходного высокого уровня к нулю было постепенным, что позволило операторам адаптироваться. Среди предпринятых мер можно вспомнить, как повышались расценки на приземление трафика для операторов, не входящих в ЕС. Это, конечно, было частично оттранслировано на путешествующих в Европу российских абонентов в виде повышения расценок.

Кому будет хорошо от этих изменений? Безусловно это очень приятное изменение, как для граждан ЕС, так и для бизнеса в Европе. Связь - это нервная система бизнеса, снижение издержек на связь - выгодно экономикам стран ЕС. Регулятор также заработал себе плюсики в карму от благодарных абонентов. Как раз такие меры и позволяют левым годами оставаться у власти в Европе. В данном случае мера не совсем популистская, поэтому у меня она возражений не вызывает. Понятие роуминг устарело, брать за это деньги в "десятые" годы - нонсенс. Европейцы плату обнулили, молодцы.

Кому будет плохо от этих изменений? Разве что некоторым европейским операторам. Им нужно в очередной раз искать, где взять доходы взамен тех, которые у них отняли. Это нормально, у них было время подготовиться, соответствующие возможности у них есть. Сейчас многие пробуют различные виды диверсификации и освоения смежных сегментов бизнеса. У кого-то это обязательно получится. Что до нас в России, я бы не ждал, что произойдет очередное повышение роуминговых тарифов для тех, кто еще ездит в Европу. Исключить такое повышение на 100% нельзя, но вероятность повышения, на мой взгляд, меньше 50%. Операторы понимают, что повышая сейчас расценки, можно получить не рост, а снижение доходов - у абонентов чаще будет возникать желание пользоваться альтернативными видами коммуникаций - текстингом, Wi-Fi, туристическими картами, местными симками.

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