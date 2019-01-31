Телеком: Qualcomm просит Германию оштрафовать Apple

MForum.ru
31.01.2019,
Qualcomm просит суд Мюнхена оштрафовать Apple за то, что производитель смартфонов не полностью выполнил декабрьское предписание суда, воспрещающее компании продавать ряд моделей iPhone в Германии.
Qualcomm обращает внимание суда на то, что Apple не отозвала соответствующие смартфоны из ритейла, в частности, даже в некоторых магазинах Apple соответствующие модели можно было встретить в январе 2019 года, то есть после вступления в силу судебного запрета.
Qualcomm утверждает, что Apple очевидно “не признает для себя необходимым исполнять решение суда” и за это компанию стоит наказать штрафом.
Также компания Qualcomm цитирует пресс-релиз Apple, в котором производитель смартфонов открыто заявляет, что ее продукты будут доступны для покупки в магазинах других ритейлеров, - в Qualcomm уверены, что это наглядно иллюстрирует отношение Apple к решению суда в Мюнхене. Суд уже выдал предписание Apple отозвать данное заявление. По материалам bloomberg.com.
В общем открытое противостояние двух компаний продолжается к удовольствию юристов и зевак. Между тем, хотелось бы, что столь передовые и высокотехнологичные компании, как Apple и Qualcomm нашли бы возможность для заключения мира на устраивающей обе стороны базе. Ведь сейчас американским компаниям нужно не ссориться между собой, а сообща противостоять угрозам из Китая.
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теги: судебные споры конфликты Apple Qualcomm Германия
© Алексей Бойко,
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