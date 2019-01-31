Телеком: Qualcomm просит Германию оштрафовать Apple

MForum.ru

Телеком: Qualcomm просит Германию оштрафовать Apple

31.01.2019, MForum.ru

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Qualcomm просит суд Мюнхена оштрафовать Apple за то, что производитель смартфонов не полностью выполнил декабрьское предписание суда, воспрещающее компании продавать ряд моделей iPhone в Германии.

Qualcomm просит Германию оштрафовать Apple

Qualcomm обращает внимание суда на то, что Apple не отозвала соответствующие смартфоны из ритейла, в частности, даже в некоторых магазинах Apple соответствующие модели можно было встретить в январе 2019 года, то есть после вступления в силу судебного запрета.

Qualcomm утверждает, что Apple очевидно “не признает для себя необходимым исполнять решение суда” и за это компанию стоит наказать штрафом.

Также компания Qualcomm цитирует пресс-релиз Apple, в котором производитель смартфонов открыто заявляет, что ее продукты будут доступны для покупки в магазинах других ритейлеров, - в Qualcomm уверены, что это наглядно иллюстрирует отношение Apple к решению суда в Мюнхене. Суд уже выдал предписание Apple отозвать данное заявление. По материалам bloomberg.com.

В общем открытое противостояние двух компаний продолжается к удовольствию юристов и зевак. Между тем, хотелось бы, что столь передовые и высокотехнологичные компании, как Apple и Qualcomm нашли бы возможность для заключения мира на устраивающей обе стороны базе. Ведь сейчас американским компаниям нужно не ссориться между собой, а сообща противостоять угрозам из Китая.

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теги: судебные споры конфликты Apple Qualcomm Германия 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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