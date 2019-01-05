Телеком: Qualcomm заплатит $1.5 млрд, чтобы запретить продажи некоторых моделей iPhone в Германии

05.01.2019, MForum.ru

Qualcomm готова внести обеспечительный залог, чтобы судебный запрет на продажу ряда моделей iPhone в Германии вошел в силу.

Сумма в $1.5 млрд является залогом, который необходим для того, чтобы в Германии вошел в силу принятый ранее судебный запрет на запрет продаж смартфонов Apple iPhone 7 и Apple iPhone 8. Решение о запрете принял районный суд Мюнхена, разбирая очередной иск Qualcomm против компании Apple, которая перестала выплачивать разработчику чипов роялти за использование технологий, которые в Qualcomm считают запатентованными.

Залог позволит суду при необходимости покрыть убытки, понесенные Apple, в случае, если апелляция этой компании, поданная на решение суда, окажется успешной.

С проведением решения суда в жизнь пока что есть проблемы. Apple в своих магазинах прекратила продажи смартфонов, попавших под судебный запрет, но продолжает отгружать их своим партнерам - операторам и ритейлерам, что по-сути сводит на нет эффективность судебного решения.

Тем не менее для Qualcomm это существенная победа, т.к. в мире судебных споров прецедент - это важная деталь, способная оказывать немалое влияние и на решения других судов. Наиболее существенными для споров Qualcomm и Apple будут решения судов в Китае и в США.

Источник: telecoms.com

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теги: судебные споры Германия Apple Qualcomm суды конфликты

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